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На участкового в Волгоградской области завели дело за предупреждения об антимиграционных рейдах
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На участкового в Волгоградской области завели дело за предупреждения об антимиграционных рейдах 

Rambler News Service 1 час назад
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Городищенскому району Волгоградской области за то, что он предупреждал о рейдах по выявлению незаконных мигрантов, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Юлию Лисееву.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ: превышение должностных полномочий.
Таким образом, с сентября по декабрь 2017 года подполковник полиции «сливал» своему приятелю информацию о запланированных проверках, направленных на выявление иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства РФ, отмечает издание.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального УФСБ. Подозреваемый свою вину не признал.
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