На участкового в Волгоградской области завели дело за предупреждения об антимиграционных рейдах 

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Городищенскому району Волгоградской области за то, что он предупреждал о рейдах по выявлению незаконных мигрантов, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Юлию Лисееву.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ: превышение должностных полномочий.
Таким образом, с сентября по декабрь 2017 года подполковник полиции «сливал» своему приятелю информацию о запланированных проверках, направленных на выявление иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства РФ, отмечает издание.