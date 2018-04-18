Экс-бухгалтер Минсельхоза Ингушетии осуждена за хищение 11 миллионов рублей

Бывший бухгалтер Минсельхоза Ингушетии осуждена за хищение 11 миллионов рублей из бюджета республики. Женщина составляла документы для хищения выплат по беременности и родам.

41-летняя местная жительница была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Как установил суд, в 2014 — 2016 годах женщина, которая была на тот момент ведущим специалистом отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансирования и контрольно-ревизионной работы Минсельхоза Ингушетии, систематически вносила в отчеты и заявки, представляемые в Фонд социального страхования , заведомо ложные сведения о начислении пособий по беременности и родам.

Деньги перечислялись ей самой, 10 сотрудникам министерства и еще двум людям, не работающим в министерстве. После поступления средств мошенница обналичивала их через банкоматы. Всего за этот период ей удалось похитить более 11 миллионов рублей, отмечают в надзорном ведомстве.

Магасский районный суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы. Поскольку на иждивении женщины находятся четверо несовершеннолетних детей, ей дана отсрочка до исполнения 14 лет младшему ребенку.

Суд также удовлетворил иск республиканского Фонда социального страхования о возмещении с осужденной причиненного материального ущерба.