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Экс-бухгалтер Минсельхоза Ингушетии осуждена за хищение 11 миллионов рублей
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Экс-бухгалтер Минсельхоза Ингушетии осуждена за хищение 11 миллионов рублей 

«Это Кавказ» 13 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Бывший бухгалтер Минсельхоза Ингушетии осуждена за хищение 11 миллионов рублей из бюджета республики. Женщина составляла документы для хищения выплат по беременности и родам.
41-летняя местная жительница была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщается на сайте республиканской прокуратуры.
Как установил суд, в 2014 — 2016 годах женщина, которая была на тот момент ведущим специалистом отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансирования и контрольно-ревизионной работы Минсельхоза Ингушетии, систематически вносила в отчеты и заявки, представляемые в Фонд социального страхования, заведомо ложные сведения о начислении пособий по беременности и родам.
Деньги перечислялись ей самой, 10 сотрудникам министерства и еще двум людям, не работающим в министерстве. После поступления средств мошенница обналичивала их через банкоматы. Всего за этот период ей удалось похитить более 11 миллионов рублей, отмечают в надзорном ведомстве.
Магасский районный суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы. Поскольку на иждивении женщины находятся четверо несовершеннолетних детей, ей дана отсрочка до исполнения 14 лет младшему ребенку.
Суд также удовлетворил иск республиканского Фонда социального страхования о возмещении с осужденной причиненного материального ущерба.
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