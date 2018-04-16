Взятка, штраф, помилование. Что стало с фигурантами громких судебных дел

На днях стало известно, что средний размер взятки в Ярославском регионе равен «всего лишь» 104 тыс. руб., а самый известный ярославец, осуждённый именно за взятку, экс-мэр Евгений Урлашов , намерен добиваться помилования президентским указом.

На слуху сейчас, но по другой причине, и бывший градоначальник Рыбинска Юрий Ласточкин , отбывающий наказание за такое же коррупционное преступление.

Если дать всего 200 рублей

Среднюю «ставку» взятки вычислили ярославские полицейские, подводя итоги минувшего года на последнем пленарном заседании Ярославской областной думы.

«Наиболее коррумпированными остаются сферы здравоохранения и образования, а также система государственных и муниципальных закупок, — отметил начальник отдела №2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области Максим Сумливый. — Несмотря на то, что цифра высока, она ниже среднероссийского показателя в 300 тыс. руб.».

Добавим интересную информацию для любителей «отблагодарить» чиновников или добиться их «невнимания» к собственным прегрешениям. К примеру, месяц назад сотрудник ГИБДД остановил МАЗ на дороге у Гаврилов-Яма . Полицейский попросил предъявить полис ОСАГО, у водителя его не было, и он «вручил» 200 руб. Но сотрудник сообщил о попытке дать взятку в дежурную службу.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб.». По ней самое большое наказание — лишение свободы на срок до одного года.

Дело в том, что в Уголовном кодексе РФ нет информации о том, какая минимальная сумма считается взяткой. «Если посмотреть на судебную практику, то взяткой может считаться любая переданная в качестве дара сумма, — говорит адвокат Андрей Цукуров. — Иначе обстоят дела с дачей взятки в виде подарков. Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ передача должностному лицу материальных ценностей считается взяткой только тогда, когда их стоимость превышает 3 тыс. руб.».

«Скостили» в семь раз Занятные новости пришли из соседней Тверской области , где в колонии отбывает наказание бывший мэр Рыбинска Юрий Ласточкин. В сентябре 2015 года он был признан виновным в растрате и получении взятки и приговорён к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 140 млн руб. В счёт штрафа в 2017 году судебные приставы арестовали автомобиль Toyota FJ Cruiser 200 и 10 млн акций НПО «Сатурн» , принадлежащие Ласточкину. Теперь по решению Бежецкого райсуда сумма снижена в 7 раз — до 20 млн руб.

«Такое решение связано с тем, что два года назад изменилось законодательство. Раньше штраф за взятку был строго в 70-кратном размере полученной взятки, а теперь — до 70 раз», — объяснил адвокат Ласточкина Георгий Юдин.

А экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов ещё только ждёт результата длинной процедуры, которую он начал, написав прошение о помиловании в адрес Президента РФ.

«Прошение должна рассмотреть администрация колонии № 2 в Рыбинске, где содержится Урлашов. После этого его направят в комиссию по вопросам помилования, заседание которой состоится в апреле-мае, — пояснил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин . — После рассмотрения комиссией прошение Урлашова должен утвердить губернатор Ярославской области. Если он его поддержит, документ направят в Администрацию Президента ».

Евгений Урлашов выиграл выборы мэра Ярославля в 2012 году с результатом 70% голосов. В июле 2013 года его арестовали по подозрению в получении взяток, и в 2016 году суд вынес приговор: 12,5 лет колонии строгого режима и штраф в 60 млн руб.

Ещё один знаменитый взяточник, бывший глава облизбиркома Денис Васильев до сих пор отбывает назначенный ему в 2014 году 6-летний срок за взятку в 4,7 млн руб.

На заметку: мошенничества — на пике популярности

Единственным видом преступлений, количество которых в Ярославской области растёт быстрыми темпами, является мошенничество. За три месяца этого года зарегистрировано 407 фактов мошенничества, а то время как за январь-март 2017 года — 313, налицо рост в 33%, сообщил начальник Следственного управления УМВД России по Ярославской области полковник юстиции Андрей Мешков. При этом общий уровень преступности в регионе уменьшается. Так, в 2017 году он снизился на 3% к 2016 году. Количество убийств сократилось на 9%, грабежей — на 16%. В январе-марте 2018 года в сравнении с тем же периодом прошлого года гораздо меньше заявлений о кражах автомобилей (37 и 44) и угонах транспортных средств (28 и 67).