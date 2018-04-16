Защита планирует добиться полного оправдания главы «Мемориала» в Карелии

"Жалобу на приговор суда отправил сегодня. У меня требование приговор отменить, прекратить дело в части признания Юрия Дмитриева виновным по статье 222 УК РФ «Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия» в связи с отсутствием состава преступления", — сказал Ануфриев.

5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, но признал его виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд назначил правозащитнику наказание в 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени ему осталось три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН . Адвокат с этим не согласился и направил жалобу в Верховный суд Карелии.

В ходе прений в горсуде Петрозаводска прокурор Елена Аскерова потребовала признать 62-летнего Дмитриева виновным по всем статьям и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима, а адвокат подсудимого просил вынести оправдательный приговор, так как в действиях подзащитного нет состава преступления. Глава карельского «Мемориала» в последнем слове заявил о своей невиновности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петрозаводска направила в Верховный суд республики апелляционное представление на приговор правозащитнику «в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела». Надзорное ведомство требует приговор горсуда отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Дело Дмитриева

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

Ранее адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщал ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки Дмитриев хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году — ни одной. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.