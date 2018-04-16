Владелец «Суммы» Магомедов: я ничего не боюсь

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заявил в суде, что ничего не боится и полагается на верховенство закона. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". "Мое содержание под стражей незаконно. Если бы я чего-то боялся, то вел бы себя иначе. Я ничего не боюсь и полагаюсь на верховенство закона, я хочу дальше жить и работать в России", — сказал Магомедов. Ранее глава РСПП Александр Шохин сообщил, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен обратиться в Генпрокуратуру по поводу обоснованности применения 210 статьи УК в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Председатель совета директоров "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.