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Владелец «Суммы» Магомедов: я ничего не боюсь
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Владелец «Суммы» Магомедов: я ничего не боюсь 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заявил в суде, что ничего не боится и полагается на верховенство закона. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Мое содержание под стражей незаконно. Если бы я чего-то боялся, то вел бы себя иначе. Я ничего не боюсь и полагаюсь на верховенство закона, я хочу дальше жить и работать в России", — сказал Магомедов.
Ранее глава РСПП Александр Шохин сообщил, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен обратиться в Генпрокуратуру по поводу обоснованности применения 210 статьи УК в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.
Председатель совета директоров "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.
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