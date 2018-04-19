Ещё
Избитого в Екатеринбурге главреда «Областной газеты» проверили на полиграфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избитого в Екатеринбурге главреда «Областной газеты» проверили на полиграфе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Ведомости Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин, пострадавший в результате нападения в Екатеринбурге, в рамках расследования прошел проверку на полиграфе, сообщает в четверг редакция издания.
Как сообщалось ранее, вечером 12 апреля на Дмитрия Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с материалом, посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала, опубликованном в «Областной газете» в январе. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершенного на него нападения, Дмитрий Полянин прошел исследование на полиграфе. Редакция работает в штатном режиме", — уточняет издание.
Ранее Союз журналистов России заявил, что намерен следить за ходом расследования нападения на Полянина, в ОБСЕ призвали привлечь к ответственности причастных к преступлению, а в свердловском региональном отделении "Единой России" инцидент сочли попыткой «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в целом».
РИА Новости: последние новости
Скелет человека нашли в колодце в московском парке Покровское-Стрешнево В Таиланде россиянина задержали за кражу смартфона Смертность от наркотиков за три года снизилась на 44 % в Подмосковье
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России260
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня189
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом28
Тулеев уедет за границу370
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
01:00
Власти сформируют единый стандарт реновации
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение