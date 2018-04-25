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В Самаре водитель выпил водку во время задержания сотрудниками ДПС
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Россияне упустили свой исторический шанс
Россияне упустили свой исторический шанс

В Самаре водитель выпил водку во время задержания сотрудниками ДПС 

Волга Ньюс 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
В понедельник, в 10 часов утра, около дома № 28 по ул. Елизарова активист «Ночного патруля» заметил два автомобиля на «аварийке» — видно, что недавно произошло ДТП: в иномарку врезалась вазовская легковушка. Активист решает спросить у водителей, не нужна ли им помощь и на его глазах детище отечественного автопрома уезжает, а другой шофер только и успевает крикнуть ему в след: «Да он пьяный!»
Общественник жмет на газ и начинает преследовать легковушку. Параллельно он передает информацию о машине ближайшему экипажу ДПС. Не проходит и нескольких минут, как пытавшийся скрыться водитель был остановлен.
Полицейские открывают дверь машины и удивляются сомнительному аромату, которым благоухает мужчина. Они просят пройти его для составления протокола, но тот, видимо, от переживания, достает из бардачка бутылку водки, открывает, выпивает и закусывает карамелькой.
"Я не выпивал сегодня и считаю, что не надо все это", — не особо четко излагает свои мысли Александр, который выходит из-за руля «четырнадцатой».
Позже он признается сотруднику ДПС: «Было дело, ну мы с шефом посидели накануне вечером. Ну выпимши был, да, базара нет. Выпимши, я не скрываю».
По словам мужчины, утром он возвращался с работы, попал в ДТП, предлагал другому водителю «договориться», но тот не захотел, потому Александр развернулся и уехал прочь.
Теперь мужчине предстоит отправиться в суд, потом, вероятно, лишиться водительского удостоверения и выплатить штраф в 30 тыс. рублей.
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