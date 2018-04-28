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Сотрудники полиции оказали помощь пенсионерам, прибывшим на отдых в Крым
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Сотрудники полиции оказали помощь пенсионерам, прибывшим на отдых в Крым 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 18 часов назад
Фото: 72.ru
20 апреля в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району позвонила женщина и сказала, что ее мужу во время управления автомобилем стало плохо, им необходима помощь. На место выехал наряд ДПС в составе инспекторов ДПС лейтенанта полиции Василенко Сергея Анатольевича и старшего лейтенанта полиции Уфимцева Константина Владимировича. Была вызвана карета скорой медицинской помощи, которая доставила водителя в отдел неврологии Феодосийской городской больницы.
Пассажир — супруга водителя не имеет водительского удостоверения, в связи с чем ей была необходима помощь в транспортировке автомобиля к месту госпитализации мужа.
Семья поблагодарила инспекторов ДПС за помощь, неравнодушие к жизненным ситуациям граждан и человеческую отзывчивость.
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