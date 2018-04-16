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Экс-полицейский аэропорта Внуково пойдет под суд за мошенничество на 30 тыс. долл.
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Экс-полицейский аэропорта Внуково пойдет под суд за мошенничество на 30 тыс. долл. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Столичный суд рассмотрит дело бывшего бывшего следователя следственного отдела линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«Следствием установлено, что в производстве обвиняемого находилось уголовное дело, в ходе расследования которого, в период с ноября по декабрь 2016 г. следователь достиг договоренности с предпринимателем о прекращении уголовного дела и возврате изъятых ювелирных изделий за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долл. Впоследствии через представителя предпринимателя он получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что полицейского задержали. Свою вину он полностью признал, дал четкие и подробные показания. На данный момент расследование дела завершено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
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