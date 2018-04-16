Экс-полицейский аэропорта Внуково пойдет под суд за мошенничество на 30 тыс. долл.

Столичный суд рассмотрит дело бывшего бывшего следователя следственного отдела линейного отдела МВД России аэропорту Внуково , обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Следствием установлено, что в производстве обвиняемого находилось уголовное дело, в ходе расследования которого, в период с ноября по декабрь 2016 г. следователь достиг договоренности с предпринимателем о прекращении уголовного дела и возврате изъятых ювелирных изделий за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долл. Впоследствии через представителя предпринимателя он получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что полицейского задержали. Свою вину он полностью признал, дал четкие и подробные показания. На данный момент расследование дела завершено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу.