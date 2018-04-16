Ещё
В Ханты-Мансийске полицейскими задержан подозреваемый в серии телефонных мошенничеств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

В Ханты-Мансийске полицейскими задержан подозреваемый в серии телефонных мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники УУР УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре совместно с коллегами из МО МВД «Ханты-Мансийский» и оперативниками УМВД России по г. Волгограду задержали подозреваемого в хищении денежных средств у пожилых людей путем мошенничества.
Все мошенничества были совершены под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности. Злоумышленник звонил на стационарный телефоны граждан. Если на звонок отвечал пожилой человек, то он представлялся родственником и сообщал, что задержан за совершение преступления, после чего просил оказать помощь. В качестве курьеров для передачи денежных средств мужчина использовал водителей такси, которых находил посредством сети Интернет.
От действий злоумышленника пострадали около 30 жителей Волгограда и Волгоградской области. Сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей. Полицейским удалось установить, что звонки были осуществлены злоумышленником с территории Югры.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. Злоумышленник был задержан в Ханты-Мансийске на съемной квартире. Им оказался ранее судимый за кражи и мошенничества 37-летний житель Тюмени. Известно, что в июне 2017 года он освободился из мест лишения свободы и в город прибыл неделю назад.
В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Задержаны нападавшие на отделение банка в Забайкальском крае Более семисот граммов героина изъяли оперативники в Ставрополе у предполагаемой наркосбытчицы В Саратове сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии60
Согласована единая позиция по Сирии265
Кремль призвал россиян не играть в прятки51
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение