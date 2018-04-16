В Ханты-Мансийске полицейскими задержан подозреваемый в серии телефонных мошенничеств

Все мошенничества были совершены под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности. Злоумышленник звонил на стационарный телефоны граждан. Если на звонок отвечал пожилой человек, то он представлялся родственником и сообщал, что задержан за совершение преступления, после чего просил оказать помощь. В качестве курьеров для передачи денежных средств мужчина использовал водителей такси, которых находил посредством сети Интернет.

От действий злоумышленника пострадали около 30 жителей Волгограда и Волгоградской области . Сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей. Полицейским удалось установить, что звонки были осуществлены злоумышленником с территории Югры.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. Злоумышленник был задержан в Ханты-Мансийске на съемной квартире. Им оказался ранее судимый за кражи и мошенничества 37-летний житель Тюмени . Известно, что в июне 2017 года он освободился из мест лишения свободы и в город прибыл неделю назад.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.