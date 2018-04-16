В Ханты-Мансийске полицейскими задержан подозреваемый в серии телефонных мошенничеств 

Сотрудники УУР УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре совместно с коллегами из МО МВД «Ханты-Мансийский» и оперативниками УМВД России по г. Волгограду задержали подозреваемого в хищении денежных средств у пожилых людей путем мошенничества.
Все мошенничества были совершены под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности. Злоумышленник звонил на стационарный телефоны граждан. Если на звонок отвечал пожилой человек, то он представлялся родственником и сообщал, что задержан за совершение преступления, после чего просил оказать помощь. В качестве курьеров для передачи денежных средств мужчина использовал водителей такси, которых находил посредством сети Интернет.
От действий злоумышленника пострадали около 30 жителей Волгограда и Волгоградской области. Сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей. Полицейским удалось установить, что звонки были осуществлены злоумышленником с территории Югры.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. Злоумышленник был задержан в Ханты-Мансийске на съемной квартире. Им оказался ранее судимый за кражи и мошенничества 37-летний житель Тюмени. Известно, что в июне 2017 года он освободился из мест лишения свободы и в город прибыл неделю назад.
В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.