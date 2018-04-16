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Волгоградец получил 1,8 лет колонии за торговлю контрафактными сигаретами
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Волгоградец получил 1,8 лет колонии за торговлю контрафактными сигаретами 

АиФ Волгоград 34 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил 42-летнего Алексея Скачкова к году и восьми месяцам колонии общего режима за продажу контрафактных сигарет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с ноября 2015 года по июль 2016 года мужчина покупал немаркированные сигареты для перепродажи. Хранил он их в гаражах в Центральном районе. Такой торговлей мужчина причинил ущерб дистрибьютерам табачной продукции на сумму более 5,4 миллиона рублей. Кроме того, он клеил на сигареты чужие товарные знаки. Однако не имел на это права, т.к. не заключил с правообладателями необходимое соглашение. Им он нанес ущерб в размере 1,9 миллиона рублей.
В ходе обыска у мужчины полицейские нашли договоры на продажу контрафактных сигарет нескольким ИП. Добавим, что он также торговал ими и в розницу для физических лиц.
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