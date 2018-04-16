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Россиянин уехал на дачу и пожалел
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Россиянин уехал на дачу и попал в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО обвиняемого во взяточничестве Олега Лыскова, который нарушил условия домашнего ареста и уехал на дачу в Гатчину. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.
По данным следствия, Лысков исполнял обязанности генерального директора Санкт-Петербургского проектного института реставрации памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация». 16 августа 2017 года он получил часть взятки в 200 тысяч рублей из общей суммы в 880 тысяч рублей за вынесение положительного заключения по результатам проведения комплексной строительно-технической экспертизы по объекту «Западный фасад здания Мариинского театра».
18 августа 2017 года суд поместил его под домашний арест. Однако обвиняемый неоднократно нарушал условия этой меры пресечения: уходил из дома более чем на четыре часа, а однажды и вовсе уехал на дачу. Кроме того, Лысков активно пользовался электронной почтой и предпринимал действия по сокрытию принадлежащего ему имущества с целью избежания наложения ареста.
В результате суд решил изменить ему меру пресечения на содержание под стражей и отправил его в СИЗО №6 управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области.
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