Сестра расчленителя волжанок: «Мы купили скотч и лопаты, а швабру прихватили по акции»

«Он приехал за одеждой. Сказал, что не хочет пачкаться. А потом звонил и жаловался, что из-за твердой земли у него погнулась лопата. Он чего-то боялся». Так и не приехав на судебное заседание, сестра жестокого убийцы Александра Масленникова рассказала подробности страшного преступления.

Официантки

Александр Масленников, поднимаясь по ступеням, оглядывается по сторонам. Близкие убитых девушек, которые каждый раз встречают его проклятьями, в суд не пришли.

— Мамы девочек сказали, что больше не будут сюда приезжать. Дали показания и хватит. Смотреть на него нет никаких сил, — стоя за дверью зала судебных заседаний, рассказывают друзья Ольги Шапошниковой Дарьи Лабутиной . — Брата Оли не пускают — он свидетель.

В коридоре начала судебного заседания ждут и две молодые официантки. Не привыкшие к вниманию журналистов, волжанки прикрывают лицо руками и нервно улыбаются.

— Он пришел после 12 ночи, заказав вино и салат, — кивая в сторону Александра Масленникова, рассказывает официантка Ирина. — Сидел один: очень спокойный и уравновешенный. Девочки пришли ближе к пяти утра и сели за четвертый столик. Помню, что он пообщался с ними минут 10, а потом они вместе вышли из караоке.

5:25 Александр Масленников и две молодые волжанки сидят за первым столиком, который с трудом помещается в объектив камеры видеонаблюдения.

5:38 Мужчина выходит из зала вместе со своими жертвами. Пока Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина заходят в дамскую, Александр Масленников с бутылкой вина в руке нетерпеливо ходит из угла в угол и разговаривает по телефону.

5:43 Камера в последний раз выхватывает силуэты Масленникова и двух молодых волжанок. Пиная дверку гардеробной, он пропускает вперед себя своих новых знакомых.

Подруга

Подруга Александра Масленникова появляется в темных очках, скрывающих глаза. При встрече с мужчиной она быстро отводит взгляд и, рассказывая о врезавшихся в память выходных, старается не смотреть в его сторону.

— В пятницу он приехал ко мне поздно. Я его спросила: «Что случилось?». А он сказал, что убил свою бывшую девушку, которую изнасиловал еще в 2006 году, — рассказывает его подруга Екатерина. — Подумал, подумал, а потом и говорит: «Да я пошутил». Он пригласил меня сходить за пивом, а потом позвал прогуляться по парку на улице Пушкина. Ходил и говорил, что место тут хорошее. Тихое и спокойное. Он еще и планами делился: рассказывал, что купил или только купит машину.

После разговора с Александром Масленниковым о жизни, мать Екатерины попросила его больше никогда не возвращаться в квартиру.

— Кажется, в пятницу он звонил мне и спрашивал, есть ли у нас мясорубка. Ему она очень нужна, — продолжает знакомая Александра Масленникова. — В воскресенье он попросил у меня банковскую карту. А я выпившая была — вот и дала. По трезвому то, наверное, не одолжила. После того как его выгнала моя мама, просил вынести ему штаны. Потом он снова предложил прогуляться. Я в новостной ленте прочитала про двух пропавших девушек. Спросила его: «Это ты?». Он сказал, что их просто видели вместе. Он не при чем. Масленников попросил не говорить, что не ночевал со мной. Потом позвонил и сказал, что уехал. Чуть позже от него пришло сообщение: «Ты меня не знаешь, я к тебе не приходил». В тот же день я сменила сим-карту.

Сестра

Не приехав на судебное заседание, родная сестра Александра Масленникова Мария попросила зачитать ее показания. Несмотря на то, что сам волжанин сегодня явно не готовился к признаниям сестры, судья все же огласил страшные подробности.

— Агрессивный и вспыльчивый. Когда выпьет, может затеять драку. В июне он душил меня во дворе нашего дома за то, что я дала ему пощечину, — вспоминает сестра Мария. — Мы приезжали к нему в исправительную колонию № 9. Знаю, что в 2011 году он женился на девушке по имени Татьяна, а через три года развелся.

В октябре позвонив своей маме, живущей в Москве , Мария узнала о визите брата. Александр Масленников добрался до Волжского на попутках. Сказал, что приехал за военным билетом.

— С 9 октября он выходил на вечерние прогулки, выпивал, — уточняет Мария. — Вечером 12 октября пошел прогуляться, а утром вернулся домой и сразу же лег спать. После этого он вывел меня на балкон и сказал, что ему позарез нужна машина. Признался, что убил мужчину и женщину. По его словам, это было его бывшая девушка и ее парень. Якобы она его не узнала и пришла на съемную квартиру вместе со своим молодым человеком. Брат сказал, что он порезал им горло. Мне не угрожал. Но взгляд у него был очень суровый. Я его боялась.

Найденную в интернете отечественную машину Мария оформила на себя — подозреваемый попросил никак не выдавать его приезд в Волжский. Старенький ВАЗ за 26 тысяч рублей брат с сестрой купили у цыганина.

— Я очень неуверенно чувствую себя за рулем, — признается родная сестра Александра Масленникова. — Мы доехали до заправки рядом с аквапарком и заглохли. Оказалось, что у машины сел аккумулятор. Завести старенький ВАЗ нам помог мой друг. После мы доехали до сетевого гипермаркета и купили новую запчасть.

Вместе со своей сестрой Александр Масленников успел купить скотч, лопату и новую швабру — сестра признается, что соблазнилась на скидку и прихватила ее для домашнего хозяйства.

— Когда мы приехали к дому на бульваре Профсюзов, 19, он просил меня подняться в квартиру и посмотреть, нет ли там чего-то подозрительного, — рассказывает следователям Мария. — Я не увидела следов преступления, не почувствовала никакого запаха. Позже мы снова оказались в съемной квартире. Он засунул в замок клочок бумаги, чтобы видеть, заходил ли кто-то. Я заходила в подъезд и обратила внимание на табличку: камеры видеонаблюдения. Посмотрела, где они располагаются и сказала ему. Надеялась, что Александр испугается и подастся в бега. А я пойду в полицию.

По словам сестры Масленникова, в понедельник он показал ей золотую сережку и браслет, интересуясь ближайшими ломбардами.

— Я ушла в магазин, а он сказал мне, что в квартиру приходила полиция. Я обошла вокруг дома, сказала, что все чисто, — комментирует сестра Александра Масленникова. — До этого он снова пригласил меня в съемную квартиру, открыл дверцы шкафа и показал сложенные черные пакеты. Спросил: «Не воняет ли?». Выносить останки тел я не помогала. Ехала на машине и чувствовала лишь сильный запах освежителя. Потом я унюхала легкий трупный запах, и он еще раз попшикал. Когда брат закапывал тела, звонил мне, описывал место. Жаловался, что из-за твердой земли у него погнулась лопата. Говорил, что там очень темно и страшно.

Дворник

Единственной зацепкой во время поисков двух волжанок стал мобильный телефон одной из убитых девушек.

— Я работаю дворником в ТРК «Идея», — уточнил волжанин Александр. — 14 октября был на работе. В баке нашел сотовый телефон без задней крышки и сим-карты. Решил сделать подарок своей родственнице. Вставили сим-карту, а вскоре к нам пришла полиция.

Выслушав все показания свидетелей с опущенной головой, после ухода судьи Александр Масленников все же решил высказаться.

— Хочу показать ситуацию с другой стороны, — заявил подозреваемый. — Нормальный человек через 10 минут попрется куда-то с незнакомым в квартиру? При этом имея мужей? Я их не знал. Вопрос, почему они со мной пошли.