В Москве задержаны подозреваемые в хищении 100 кг красной икры 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве троих подозреваемых в хищении 100 кг красной икры у индивидуального предпринимателя. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанным от 32 до 49 лет.
"Потерпевший сообщил, что ему позвонил мужчина, представившийся торговым представителем, и заказал партию красной икры. Заявитель встретился с тремя погрузчиками на Снайперской улице для передачи четырех контейнеров икры общей массой более 100 кг. Затем один из злоумышленников прошел с ним в складское помещение для оплаты товара, но неожиданно сообщил о необходимости выйти на несколько минут, после чего скрылся", — сообщила Волк.
Злоумышленники увезли товар на арендованной машине, не оплатив его. Материальный ущерб составил около 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Все задержанные арестованы.