Ещё
В Москве задержаны подозреваемые в хищении 100 кг красной икры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержаны подозреваемые в хищении 100 кг красной икры 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве троих подозреваемых в хищении 100 кг красной икры у индивидуального предпринимателя. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанным от 32 до 49 лет.
"Потерпевший сообщил, что ему позвонил мужчина, представившийся торговым представителем, и заказал партию красной икры. Заявитель встретился с тремя погрузчиками на Снайперской улице для передачи четырех контейнеров икры общей массой более 100 кг. Затем один из злоумышленников прошел с ним в складское помещение для оплаты товара, но неожиданно сообщил о необходимости выйти на несколько минут, после чего скрылся", — сообщила Волк.
Злоумышленники увезли товар на арендованной машине, не оплатив его. Материальный ущерб составил около 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Все задержанные арестованы.
ТАСС: последние новости
Один человек погиб после стрельбы в ресторане в Махачкале В Москве задержан член совета директоров одного из НПФ за хищение 1,5 млрд рублей СК возбудил дела за взятку и мошенничество против бывшего главы УМВД по Томской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии161
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз52
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки34
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение