В Москве задержаны подозреваемые в хищении 100 кг красной икры

"Потерпевший сообщил, что ему позвонил мужчина, представившийся торговым представителем, и заказал партию красной икры. Заявитель встретился с тремя погрузчиками на Снайперской улице для передачи четырех контейнеров икры общей массой более 100 кг. Затем один из злоумышленников прошел с ним в складское помещение для оплаты товара, но неожиданно сообщил о необходимости выйти на несколько минут, после чего скрылся", — сообщила Волк.

Злоумышленники увезли товар на арендованной машине, не оплатив его. Материальный ущерб составил около 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Все задержанные арестованы.