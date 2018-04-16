Бывший советник гендиректора «Воентелекома» освобожден из-под стражи

Как стало известно «Коммерсанту», о смягчении ему меры пресечения (ранее подследственный находился в СИЗО «Матросская тишина») ходатайствовало ГВСУ СКР, а основанием для этого стали развернутые показания, данные Семилетовым военному следствию.

За время нахождения под стражей фигурант успел дать следствию развернутые показания по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Именно благодаря показаниям Семилетова следственные действия по делу активизировались, что выразилось в том числе и в допросах ответственных сотрудников «Воентелекома».

Дмитрий Семилетов, по данным источников «Коммерсанта», разработал схему русификации китайских маршрутизаторов. Она заключалась в том, что китайские роутеры ввозились на территорию России через Казахстан , где в каждый из них вставляли российский чип шифрования, а на корпус наклеивалась бирка с децимальным номером (в России каждому разрабатываемому устройству присваивается децимальный номер, состоящий из четырех букв и шестизначного числа, определяющего тип устройства, и он же заносится в техническую документацию). Эта схема позволила топ-менеджерам «Воентелекома» в рамках контракта с Минобороны, связанного с поставками роутеров и авторским надзором за спутниковой связью, значительно завышать стоимость продукции и тарифы на оказание услуг. Так, например, за один китайский маршрутизатор, который выдавался за российский, Минобороны (министерство требовало, чтобы роутеры были отечественного производства) платило по 1 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тыс. рублей. Деньги при этом перечислялись родной сестре бывшего гендиректора «Воентелекома» Ольге Давыдовой, возглавлявшей интеллектуального собственника разработок — «Эмзиор технолоджи». В ходе расследования было установлено, что только по одному контракту на поставку роутеров и авторский надзор «Воентелеком» получил 10 млн рублей, в то время как посредники — 239 млн рублей. А всего по двум контрактам руководство «Воентелекома», по версии следствия, похитило более 460 млн рублей.

Напомним, что в начале декабря 2017 года в рамках этого дела военное следствие задержало, кроме Семилетова, а после добилось ареста первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого и гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной . После допроса в ГВСУ в статусе свидетеля остался только финансовый директор АО Евгений Жилков

Ранее в Мурманске вынесли приговор по делу бывших директоров филиалов ОАО «Воентелеком» — 826-го ремонтного завода средств связи и 22-го экспериментального завода средств связи. Обоих менеджеров признали виновными в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа, а одному из них в дело добавили эпизод с хищением техники с его предприятия.