Экс‐главу томского управления МВД обвинили в коррупции

Бывший глава областной полиции за скидку в 1,7 миллиона рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность

— пресс-служба УФСБ по региону.

Также известно, что Митрофанов предоставил неверные сведения в отдел пенсионного обслуживания. Таким образом, ему была начислена повышенная пенсия, переплата составила более 180 тысяч рублей.

Генерал-майор в отставке был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента России. В августе того же года появилась информация о том, что Митрофанов является свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко , которого обвиняли в коррупции. В итоге Савченко приговорили к 7,5 года колонии и постановили заплатить штраф в размере 6,9 миллиона рублей.

В отношении Матрофанова возбуждены два уголовных дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения».