Экс‐главу томского управления МВД обвинили в коррупции 

Сотрудникам управления ФСБ по Томской области и их коллегам из регионального следственного управления СКР стали известны факты преступной деятельности бывшего начальника УМВД России по Томской области генерал‐майора в отставке Игоря Митрофанова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу УФСБ по региону.
Бывший глава областной полиции за скидку в 1,7 миллиона рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность
— пресс-служба УФСБ по региону.
Также известно, что Митрофанов предоставил неверные сведения в отдел пенсионного обслуживания. Таким образом, ему была начислена повышенная пенсия, переплата составила более 180 тысяч рублей.
Генерал-майор в отставке был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента России. В августе того же года появилась информация о том, что Митрофанов является свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, которого обвиняли в коррупции. В итоге Савченко приговорили к 7,5 года колонии и постановили заплатить штраф в размере 6,9 миллиона рублей.
В отношении Матрофанова возбуждены два уголовных дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые на камеру дал комментарии по делу бывшего министра финансов РФ Алексея Улюкаева. Сечин подтвердил, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам назвал сумму и сам приехал за деньгами. Бывшего министра финансов приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки размером в два миллиона долларов.