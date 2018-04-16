Ещё
В Челябинске арбитражных управляющих, задержанных с миллионом в Lexus, отдали под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

В Челябинске арбитражных управляющих, задержанных с миллионом в Lexus, отдали под суд 

74.ru 40 минут назад
Фото: 74.ru
Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о коммерческом подкупе конкурсного управляющего Александры Пановой. По версии следствия, женщина через посредницу и коллегу Варвару Сокирян получила миллион рублей за помощь в возвращении предпринимателю задатка за участие в торгах.
— Прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в коммерческом подкупе в крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе (пункты «в», «г» части 7 статьи 204 и пункты «б», «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ), — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Следствие установило, что в июне прошлого года в Челябинске Панова запросила за свои услуги в рамках банкротства миллион рублей, пообещав решить имущественные вопросы в пользу конкретного человека. Посредником в коммерческом подкупе, согласно материалам уголовного дела, выступила другой арбитражный управляющий — Варвара Сокирян. Женщин задержали днём в Lexus в центре Челябинска. Деньги предназначались за работу в интересах индивидуального предпринимателя по возвращению задатка в 6 335 000 рублей, перечисленных за участие в торгах по продаже имущества внешнеторговой компании.
Максимальное наказание, которое грозит Александре Пановой по предъявленным статьям, — до девяти лет лишения свободы, Варваре Сокирян — до пяти лет.
— Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска, — заключила Наталья Мамаева.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке ОМОН около 15 часов 2 июня прошлого года на пересечении проспекта Ленина и улицы III Интернационала задержали подозреваемых в автомобиле Lexus. Изъятые деньги до приезда следователя разложили на капоте. Подробнее о спецоперации — в онлайн-репортаже. Позднее Панову и Сокирян отправили под домашний арест.
74.ru: последние новости
Шокирующая жестокость: южноуралец ограбил пункт обмена валюты в Таиланде Челябинца, избившего трёхлетнюю дочь сожительницы, отдали под суд Топ-менеджеру челябинского «Ростелекома» огласили приговор за откаты на 10,4 миллиона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты854
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа168
Глава Франции выдвинул обвинение России847
За Асада: понедельник начинается с санкций261
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение