В Челябинске арбитражных управляющих, задержанных с миллионом в Lexus, отдали под суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о коммерческом подкупе конкурсного управляющего Александры Пановой . По версии следствия, женщина через посредницу и коллегу Варвару Сокирян получила миллион рублей за помощь в возвращении предпринимателю задатка за участие в торгах.

— Прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в коммерческом подкупе в крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе (пункты «в», «г» части 7 статьи 204 и пункты «б», «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ), — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева

Следствие установило, что в июне прошлого года в Челябинске Панова запросила за свои услуги в рамках банкротства миллион рублей, пообещав решить имущественные вопросы в пользу конкретного человека. Посредником в коммерческом подкупе, согласно материалам уголовного дела, выступила другой арбитражный управляющий — Варвара Сокирян. Женщин задержали днём в Lexus в центре Челябинска. Деньги предназначались за работу в интересах индивидуального предпринимателя по возвращению задатка в 6 335 000 рублей, перечисленных за участие в торгах по продаже имущества внешнеторговой компании.

Максимальное наказание, которое грозит Александре Пановой по предъявленным статьям, — до девяти лет лишения свободы, Варваре Сокирян — до пяти лет.

— Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска, — заключила Наталья Мамаева.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке ОМОН около 15 часов 2 июня прошлого года на пересечении проспекта Ленина и улицы III Интернационала задержали подозреваемых в автомобиле Lexus. Изъятые деньги до приезда следователя разложили на капоте. Подробнее о спецоперации — в онлайн-репортаже. Позднее Панову и Сокирян отправили под домашний арест.