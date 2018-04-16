В Самаре майора ФСБ подозревают в мошенничестве

Задержание прошло в конце февраля 2018 года. Сейчас областное СУ СК возбудило и расследует в отношении майора уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Событие преступления датировано 2017–2018 годами. Кроме собственно Абрамова, в нем фигурируют имена тольяттинца Олега Зюрина, посредника — некоего Лудкова С. А. и директора АО «Подстепкинское» Алексея Пугаева. Данные Лудкова идентичны ФИО руководителя тольяттинского ООО «Нептун» Сергея Лудкова. Кроме того, некий Сергей Лудков ранее руководил отделом информационной безопасности в ФГБУ «Управление „Самарамелиоводхоз“.

По версии следствия Абрамов обещал помощь в решении проблем с законом, возникших у Зюрина — на тот момент он являлся обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по статье „Мошенничество в особо крупном размере“.

Алексей Пугаев по ряду причин был заинтересован в благоприятном исходе этого дела и условном приговоре. Он должен был передать Абрамову 1,6 млн руб. наличными и права собственности ОАО „Подстепкинское“ на оросительный канал Р-3.

В автомобиле BMW ХЗ знакомого Абрамова Горбунова, припаркованном рядом с домом № 59 на ул. Борковской посредник Лудков передал ему 1,6 млн руб. и правоустанавливающие документы на канал (договор купли-продажи, передаточный акт и инвентарную карточку). После чего был задержан. Затем уже на рабочем месте был задержан Абрамов и отправлен под домашний арест.

Следствие считает, что майор ввел Лудкова и Пугаева в заблуждение относительно своих возможностей как-то повлиять на ситуацию с уголовным преследованием Зюрина. Абрамов не имел „намерения и реальной возможности выполнить взятые на себя обстоятельства“, поэтому его действия были квалифицированы не как получение взятки, а как покушение на мошенничество.

»Зачистки в собственном аппарате были инициированы новым руководством областного УФСБ еще в 2016 году. Эти экстренные меры были предприняты в связи с фактическим разложением коллектива в предыдущие годы и наличием информации о вероятной связи ряда сотрудников с преступностью или об их вовлечении в коррупционные схемы", — пишет "Самарское обозрение"

Напомним, в январе 2017 г. был задержан оперативник СЭБ майор Роман Самохин, который за взятку в сумме 1 млн руб. обещал решить проблемы наркодилера Данилы Сидорова. Самохин дал показания на своего руководителя — начальника 7-го одела СЭБ Александра Молчанова . В итоге Самохин уже осужден, приговор Молчанову был оглашен в минувшую пятницу, 13 апреля. Суд признал обоих виновными в мошенничестве. Самохин получил два с половиной года лишения свободы, Молчанов — пять лет.

Также в январе 2018 г. два с половиной года колонии за мошенничество получил фигурант дела руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова оперативник СЭБ Максим Докучаев.