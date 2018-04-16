Ещё
Внедорожник Toyota за 3 млн руб угнали у безработного в новой Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внедорожник Toyota за 3 млн руб угнали у безработного в новой Москве 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: официальный сайт Toyota
В Троицком округе столицы у безработного москвича похитили автомобиль марки Toyota Land Cruiser стоимостью около 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Неизвестный, проникнув на территорию частного владения по адресу: город Москва, поселение Вороновское, деревня Косовка, совершил кражу принадлежащей заявителю Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
РИАМО: последние новости
Труп искалеченного мужчины нашли в лесополосе в новой Москве Следствие просит продлить срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы днем в воскресенье
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты859
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией48
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа171
Глава Франции выдвинул обвинение России850
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение