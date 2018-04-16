Внедорожник Toyota за 3 млн руб угнали у безработного в новой Москве 

В Троицком округе столицы у безработного москвича похитили автомобиль марки Toyota Land Cruiser стоимостью около 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Неизвестный, проникнув на территорию частного владения по адресу: город Москва, поселение Вороновское, деревня Косовка, совершил кражу принадлежащей заявителю Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.