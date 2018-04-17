Суд арестовал подозреваемого по делу «приморских партизан»

Краевой суд Приморья удовлетворил ходатайство обвинения об аресте одного из подозреваемых дела «приморских партизан», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональной прокуратуре

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал Вадиму Ковтуну меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что присяжные признали «приморских партизан» виновными. Третье по счету рассмотрение дела «партизан» началось в конце июня 2017 года.