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Суд рассмотрит продление домашнего ареста экс-бухгалтеру Седьмой студии
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Суд рассмотрит продление домашнего ареста экс-бухгалтеру Седьмой студии 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник ходатайство следствия о продлении на месяц домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, которую обвиняют в хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение ходатайства в отношении Масляевой назначено на 16.00 16 апреля", — говорится в сообщении.
В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
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