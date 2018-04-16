Суд рассмотрит продление домашнего ареста экс-бухгалтеру Седьмой студии

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник ходатайство следствия о продлении на месяц домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой , которую обвиняют в хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде.

"Рассмотрение ходатайства в отношении Масляевой назначено на 16.00 16 апреля", — говорится в сообщении.

В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина