Бывшему главбуху «Седьмой студии» продлили арест

Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему главбуху "Седьмой студии" Нине Масляевой до 23 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста до 23 мая удовлетворить, продлить домашний арест на 1 месяц и 4 суток", — заявила судья Юлия Сафина.

Как отмечается, Масляевой были предъявлены обвинения в окончательной редакции, а следствие входит в завершающую стадию.

При этом адвокат главбуха и она сама в ходе судебного заседания не приняли участие в прениях, оставив решение о продлении ареста полностью на усмотрение суда.