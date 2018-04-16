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Бывшему главбуху «Седьмой студии» продлили арест
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Бывшему главбуху «Седьмой студии» продлили арест 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: ТАСС
Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему главбуху "Седьмой студии" Нине Масляевой до 23 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста до 23 мая удовлетворить, продлить домашний арест на 1 месяц и 4 суток", — заявила судья Юлия Сафина.
Как отмечается, Масляевой были предъявлены обвинения в окончательной редакции, а следствие входит в завершающую стадию.
При этом адвокат главбуха и она сама в ходе судебного заседания не приняли участие в прениях, оставив решение о продлении ареста полностью на усмотрение суда.
Ранее сообщалось, что следствие попросило продлить арест режиссеру Кириллу Серебренникову.
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