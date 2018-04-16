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Суд приступил к рассмотрению дела о подготовке диверсий в Крыму
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Суд приступил к рассмотрению дела о подготовке диверсий в Крыму 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в понедельник приступил к рассмотрению дела в отношении гражданина Украины Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове. Панов вину не признает, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Легостов.
В суде агентству уточнили, что слушания по «делу Панова» проходят в закрытом режиме.
"Сегодня прокурор огласил обвинительное заключение, но, так как свидетели не явились, слушание было перенесено на 18 апреля", — сказал адвокат. «Панов не признавал и не признает вину в предъявленном ему обвинении», — добавил он.
На время судебного следствия Панов находится под стражей, куда его поместили после задержания в августе 2016 года. Гражданина Украины обвиняют по трем статьям УК РФ: «Приготовление к диверсии», «Покушение на контрабанду боеприпасов» и «Незаконное хранение и перевозка боеприпасов». Ему грозит длительный тюремный срок.
10 августа 2016 года ФСБ сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий были задержаны двое украинцев: Андрей Захтей и Панов.
Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Дело Захтея, который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.
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