ФСБ перестала быть неприкасаемой 

В середине апреля управление ФСБ по Самарской области в борьбе с коррупцией потеряло двух не самых последних своих бойцов — начальника отдела «М» областного УФСБ Павла Черемшанцева и замначальника службы экономической безопасности управления Сергея Гудованого. У последнего при обысках изъяли 80 млн рублей, 60 млн из которых он получил в виде взятки от руководства коммерческой фирмы, торгующей нефтепродуктами. В отношении обоих фсбшников возбуждено уголовное дело о взяточничестве — они даже не пытаются оспорить свою вину, при этом сводя дело к тому, что речь шла о простой попытке мошенничества, чтобы смягчить возможное наказание. В недалеком прошлом задержание сразу двоих крупных чекистов можно было бы назвать скандальным, однако теперь подобный случай является рядовым, так количество уголовных дел в отношении сотрудников ФСБ всех уровней увеличивается чуть ли не ежемесячно.
Вороватый завхоз
В апреле 2018 года в Ивановской области на откатах поймали начальника тыловой службы областного управления ФСБ Владимира Косульникова. Завхоз в погонах получил около полутора миллионов рублей от строительной компании из Петербурга за гарантированную победу на конкурсе по распределению контрактов на ремонт военно-спортивной базы управления, а также их беспрепятственной исполнение без придирок и задержке оплаты. Свою таксу Косульников определил в размере 10% от суммы полученного коммерсантами контракта, но для них расценки коррупционера показались завышенными, поэтому они сообщили о коррупции в службу собственной безопасности ФСБ.
Родственник Захарченко
Кроме того, в начале апреля суд арестовал имущество полковника ФСБ Дмитрия Сенина — родственника известного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Самого Сенина арестовать не удалось, так как он ударился в бега вскоре после задержания Захарченко и обысков в его квартирах. Сейчас полковник ФСБ объявлен в розыск за дезертирство и причастность к получению взятки. Под арест попали восемь автомобилей и машиномест, два десятка квартир в Москве, Подмосковье и Сочи, а также несколько земельных участков на общую сумму свыше 300 млн рублей. Это имущество не только Сенина, но и его супруги и других родственников.
Миллионы на гастарбайтерах
В марте 2018 года Московский гарнизонный военный суд арестовал капитана управления «М» ФСБ Владимира Безрукова, капитана из оперативного управления ЦИБ ФСБ Николая Комарова и замначальника отдела по вопросам миграции УВД по СВАО Москвы подполковника Юрия Васильева. Все трое силовиков, по версии следствия, решили заработать на мигрантах, взимая с них плату за постановку на учет. Деньги им передавали двое иностранцев, имевших связи в диаспоре, а общая сумма вмененных взяток составила более 7,5 млн рублей — эти деньги сообщники успели выручить всего за два с половиной месяца.
Аферы с наркотиками
Под арест попал и капитан управления ФСБ по Москве и Подмосковью Петр Корюгин, которого обвинили в вымогательстве денег у гражданина Азербайджана, ставшего жертвой подставы с подброшенными наркотиками, и у наркоторговки — женщине фсбшник предлагал за 300 тысяч рублей позвонить домой и предупредить ее дочь о грядущем обыске. По первому эпизоду причастность Корюгина к вымогательству помог установить непосредственный участник подставной сцены, который был с ним знаком, так как фигурировал в качестве свидетеля в нескольких уголовных делах о наркотиках — именно на этой теме специализировался капитан ФСБ. По словам участника вымогательства, именно Корюгин подсказал ему схему «разводки» жертвы и свел с сотрудниками полиции из ОМВД «Люблино», которые помогли злоумышленникам провернуть аферу. Правда, позже потерпевший раскрыл обман с подкинутыми наркотиками и сообщил о вымогательстве куда следует.
Отмазать от тюрьмы
В январе 2018 года на Кубани последовательно задержали двух известных в регионе чекистов — бывшего следователя по особо важным делам краснодарского УФСБ Дмитрия Гнатива и начальника службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Дениса Мельникова. Действующего сотрудника ФСБ удалось задержать благодаря показаниям бывшего, который после беседы со следователем решил облегчить свою участь за счет более крупной «рыбы». Преамбула уголовного дела Гнатива и Мельникова такова: экс-глава рыбопромышленного холдинга «Синее море» Юрий Исаев несколько лет назад заплатил Гнативу 90 млн рублей, чтобы тот переквалифицировал ему обвинение в мошенничестве на незаконное получение кредита, благодаря чему бизнесмен отделался за невозвратный миллиард рублей от «Россельхозбанка» условным сроком и амнистией. В 2017 году Гнатив снова вышел на Исаева и сообщил, что ему грозит новый срок по другому уголовному делу, запросив за решение вопроса 30 млн рублей. На этот раз коммерсант расставаться с деньгами не захотел и сообщил о коррупционном предложении правоохранителям.
Порешал вопросы
В ноябре 2017 года в Москве арестовали «решалу» из ФСБ — высокопоставленный сотрудника центрального аппарата спецслужбы Дмитрия Колесникова, который курировал работу отдела ведомства в Одинцовском районе Москвы. Куратор попался на взятке в размере 10 млн рублей, полученных им от одного из предпринимателей с Рублевки за решение вопроса с крупным долгом перед другим бизнесменом и нежелательной проверкой со стороны одинцовских фсбшников. К Колесникову рублевский коммерсант обратился в силу его определенной репутации. Об этой репутации стало известно сотрудникам УСБ ФСБ, которые приняли «решалу» с поличным.
Киллеры из спецслужб
В июле 2017 года в Тюмени арестовали банду киллеров из ФСБ. Группировка более 10 лет занималась убийствами, в том числе заказными, предпринимателей и «черных обнальщиков» и была раскрыта только после резонансного дела об убийстве таксиста — после этого следователям удалось выйти на след подозреваемых, а затем к делу подключились и столичные фсбшники. Известно, что в банду входил сотрудник местного УМВД, которому удалось скрыться, сотрудник регионального ФСБ, снайпер Сергей Гилев, тренер бойцов ФСБ Александр Кобылин и бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков. Гилева вскоре после ареста обнаружили в СИЗО с перерезанным горлом. После обнародования информации о скандальном деле в отставку отправили главу тюменского УФСБ Вадима Пятилетова. Расследование дела еще продолжается.
Вымогали по-крупному
В июне 2017 года столичные силовики провели операцию по задержанию нескольких сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области: замначальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковник Алексея Круглова, его подчиненного Алексея Гонтаренко, начальника отделения УФСБ по Балашихе Дениса Семенова и нескольких оперативников. Задержанные оказались причастны сразу к двум эпизодам вымогательства взяток, но в различном составе. Потерпевшими по двум уголовным дела о коррупции проходят директор НИТИ имени Снегирева Игорь Григорьев, которому ФСБшники грозили уголовным делом за фиктивное трудоустройство людей в штат института, и гендиректор компании «Трансэко» Юрий Корнилов, у которого по аналогичной схеме с угрозой уголовным делом вымогали $70 тысяч. В обоих делах фигурирует фамилия экс-начальника МУРа Виктора Трутнева, который и там, и там, по версии следствия, выступал посредником при передаче взяток. По первому эпизоду Круглова, Гонтаренко и оперативника Романа Надеждина в апреле текущего года приговорили к срокам от шести лет условно до девяти лет колонии строгого режима.
Повелители хакеров
В конце декабря 2016 года внутри ФСБ выявили «американских шпионов»: по обвинению в госизмене были задержаны начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев. Об их задержании стало известно лишь в середине января 2018 года, когда «предателей» поместили под арест. Суть обвинений сводилась к тому, что Михайлов и Докучаев передавали секретные сведения ЦРУ, а также были причастны к деятельности прославившейся в то время хакерской группировки «Шалтай-Болтай». При обыске у Михайлова изъяли около $12 млн Позже один из хакеров рассказал СМИ, что под руководством Докучаева он с другими компьютерщиками разрабатывал вирусы и даже помог фсбшнику с подельниками похитить крупные суммы с банковских счетов в нескольких банках.
Беглый мошенник
За прошлые дела в Чечне разыскали и задержали бывшего капитана ФСБ из Волгограда Андрея Чуманова, который в 2013 году сбежал из родного города от приговора за мошенничество с недвижимостью. Чумаков в два присеста выманил у знакомого ресторатора более 31 млн рублей, обещая тому выгодно приобрести муниципальную недвижимость на проводимых аукционах. В обоих случаях капитан ФСБ присвоил полученные деньги и потратил на собственные нужды, рассчитывая, что коммерсант побоится заявлять о мошенничестве. Коммерсант не побоялся, и после продолжительных попыток вернуть деньги обратился к коллегам Чумакова. В мае 2017 года беглеца этапировали в Волгоград и приговорили к четырем годам колонии, лишив его капитанского звания и оштрафовав на 150 тысяч рублей.
Взятка вместо штрафа
В сентябре 2016 на взятке погорели сотрудник столичного УФСБ Карен Краюхин и его бывший коллега Влад Новиков. Подельников задержали по заявлению представителей одной турецкой компании, трудившейся на строительном рынке Москвы, у которой Краюхин и Новиков вымогали несколько миллионов рублей за отмену крупного штрафа, выписанного ФМС за привлечение к работе нелегальных мигрантов. В декабре 2017 года взяточников приговорили к пяти и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно.
Котракты за откаты
В июле 2016 года задержали начальника одной из служб управления контрразведки ФСБ полковника Андрея Кутернина и его заместителя полковника Алексея Костенкова. Расследование показало, что пара полковников, курировавших работу главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ, вымогали откаты у владельца ЧОП, охранявшего объекты МИДа. За миллион рублей чекисты пообещали предпринимателю, что он гарантированно получит контракт на 113 млн рублей на охрану объектов ГлавУпДК. Первым борцы с коррупцией задержали Костенкова, который сразу же раскололся и помог взять на горячем своего начальника, лично передав ему 200 тысяч рублей. В январе 2018 года контрразведчиков отправили на скамью подсудимых, попутно переквалифицировав им обвинение со взяточничества на мошенничество.