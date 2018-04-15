Полиция Петербурга поймала похитителя котенка

Петербурге задержан мужчина, похитивший котенка дорогой породы, передают "Невские новости".

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 8 апреля. Из выставочного комплекса "Экспофорум" на Петербургском шоссе на выставке животных пропал четырехмесячный котенок породы мейн-кун по имени Евангелиста.

Злоумышленника искали несколько дней. Накануне, 10 апреля, полиция вышла на вора, установив, что машина, на которой он приехал к "Экспофоруму", была взята в аренду. Похитителем оказался 29-летний житель Купчино, он задержан. В квартире на проспекте Славы нашлась и Евангелиста — ее передали хозяевам. К счастью, кошка не пострадала.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.