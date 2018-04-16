В Москве передано в суд дело гражданина США, выращивавшего в квартире коноплю для продажи

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего гражданина США , выращивавшего в квартире в центре столицы коноплю для продажи.

Как сообщили в столичной прокуратуре, имевший временную регистрацию в Москве американец был задержан сотрудниками полиции на Большой Дорогомиловской улице 22 июня 2017 года. В ходе задержания он попытался скрыться и оказать сопротивление, при досмотре у него нашли пять запаянных свертков с марихуаной, подготовленных для продажи. При обыске в его квартире «были обнаружены осветительные и обогревательные приборы, емкости и почва для выращивания наркотических средств, а также около 29 кустов конопли». По данным следствия, наркосодержащие растения он разводил с 2014 года.