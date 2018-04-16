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В Москве передано в суд дело гражданина США, выращивавшего в квартире коноплю для продажи
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Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

В Москве передано в суд дело гражданина США, выращивавшего в квартире коноплю для продажи 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего гражданина США, выращивавшего в квартире в центре столицы коноплю для продажи.
Как сообщили в столичной прокуратуре, имевший временную регистрацию в Москве американец был задержан сотрудниками полиции на Большой Дорогомиловской улице 22 июня 2017 года. В ходе задержания он попытался скрыться и оказать сопротивление, при досмотре у него нашли пять запаянных свертков с марихуаной, подготовленных для продажи. При обыске в его квартире «были обнаружены осветительные и обогревательные приборы, емкости и почва для выращивания наркотических средств, а также около 29 кустов конопли». По данным следствия, наркосодержащие растения он разводил с 2014 года.
"Свою вину обвиняемый признал частично, ссылаясь на то, что выращивал растения с целью личного употребления", — сообщили в прокуратуре. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств и в незаконном культивировании растений, содержащих нарковещества. Тверская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Тверской суд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.
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