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В Москве возбудили дело по факту продажи алкоголя 17‑летнему подростку
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В Москве возбудили дело по факту продажи алкоголя 17‑летнему подростку 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Продавец одного из супермаркетов в столичном районе Отрадное продала алкоголь 17-летнему подростку, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Отрадное выявили факт продажи алкоголя 17-летнему подростку», — говорится в сообщении.
В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов продавец-кассир реализовала алкогольную продукцию несовершеннолетнему.
Установлено, что в феврале 2018 года женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — заключается на сайте.
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