Тела двух человек со следами инъекций на руках обнаружили в туалете ТЦ в Москве

Проверку проводят в Москве по факту обнаружения тел двоих мужчин со следами инъекций на руках в туалете торгового центра на Щукинской улице, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного главка МВД России

По его словам, в службу «02» поступило сообщение об обнаружении двух трупов в торговом центре по адресу: улица Щукинская, дом 42.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции на четвертом этаже в мужском туалете по указанному адресу обнаружены трупы двоих неработающих мужчин со следами инъекций на руках», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте происшествия обнаружены два шприца, фрагмент жестяной банки со следами окопчения и неустановленным веществом.

Как добавил представитель пресс-службы, по данному факту проводится проверка.