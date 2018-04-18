Ещё
Тела двух человек со следами инъекций на руках обнаружили в туалете ТЦ в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

Тела двух человек со следами инъекций на руках обнаружили в туалете ТЦ в Москве 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Проверку проводят в Москве по факту обнаружения тел двоих мужчин со следами инъекций на руках в туалете торгового центра на Щукинской улице, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного главка МВД России.
По его словам, в службу «02» поступило сообщение об обнаружении двух трупов в торговом центре по адресу: улица Щукинская, дом 42.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции на четвертом этаже в мужском туалете по указанному адресу обнаружены трупы двоих неработающих мужчин со следами инъекций на руках», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте происшествия обнаружены два шприца, фрагмент жестяной банки со следами окопчения и неустановленным веществом.
Как добавил представитель пресс-службы, по данному факту проводится проверка.
РИАМО: последние новости
Мужчина, развращавший девочек в соцсетях, предстанет перед судом в Подмосковье СК предъявил обвинение экс‑сотруднику московского СИЗО за взятку от арестанта Сантехник украл деньги из квартиры пенсионерки в Москве
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях831
Засосало насмерть28
Нападение на школу произошло в Башкирии201
Израиль готовит атаку на Т-48
Украинские моряки пригрозили Порошенко394
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
00:33
Рыбка готовится к борьбе
Шоу-бизнес
01:00
Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте
Шоу-бизнес
00:52
Ведущая «Дома-2» готова уйти с проекта
Шоу-бизнес
02:51
Кобзона похоронят рядом с матерью
Шоу-бизнес
00:18
Проклова встала на защиту Рудковской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение