Ещё
В Москве полиция задержала катавшегося на крыше электрички мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве полиция задержала катавшегося на крыше электрички мужчину 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, который залез на крышу электропоезда и уехал на нем в депо. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"Мужчина 1992 г. рождения лежа прокатился на крыше вагона электропоезда «Александров-Москва». По станции «Москва-3» он влез на крышу вагона, доехал до Ярославского вокзала, затем уехал в депо на этой же электричке, где был снят сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть", — сказали в полиции.
Уточняется, что молодой человек не пострадал.
Он был привлечен к административной ответственности по ст. 11.17 КоАП России ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте").
Газета.Ru: последние новости
Следствие попросило продлить арест режиссеру Серебренникову Россиянин попытался провести в Белоруссию 36 кг гашиша в бензобаке Капитана "Норда" выпустили из СИЗО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США342
Ракеты Трампа подстрелили рубль291
Штайнмайер встал на защиту России317
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада17
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова196
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение