Суд проверит законность ареста братьев Магомедовых

Мосгорсуд рассмотрит в понедельник жалобы на арест владельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Помимо жалоб на арест братьев Магомедовых, назначенных на 14.30, Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу гендиректора фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артура Максидова

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 уголовной статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиардов рублей, а Максидов — почти 669 миллионов.