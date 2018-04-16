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Суд проверит законность ареста братьев Магомедовых
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Суд проверит законность ареста братьев Магомедовых 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Мосгорсуд рассмотрит в понедельник жалобы на арест владельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Помимо жалоб на арест братьев Магомедовых, назначенных на 14.30, Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу гендиректора фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артура Максидова.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 уголовной статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиардов рублей, а Максидов — почти 669 миллионов.
Тверской суд Москвы санкционировал арест всех троих до 30 мая.
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