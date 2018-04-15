В Москве задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске за мошенничество

Полицейские задержали в столице 47-летнего мужчину, находившегося более трех лет в межгосударственном розыске за мошенничество, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ходе патрулирования территории сотрудники экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на Варшавском шоссе для проверки остановили автомобиль ВАЗ.

«В качестве пассажира в салоне находился 47-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе проверки документов было установлено, что он с 2014 года находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере на территории своей страны», — говорится в сообщении.

В 2013 году злоумышленник вошел в доверие к своему знакомому и пообещал ему за денежное вознаграждение помощь в сдаче вступительных экзаменов в один из вузов. Получив денежные средства, мужчина потратил их по своему усмотрению и скрылся.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. О его задержании сообщено инициатору розыска.