СК начал проверку по сообщениям СМИ об избиении школьницы группой подростков в Твери 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по публикациям в СМИ о том, что в Твери группа подростков избила школьницу. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области.
По данным местных интернет-изданий, четверо подростков избили школьницу в микрорайоне Южном города Твери. Все происходившее они сняли на телефон, а затем выложили его в одной из закрытых групп социальной сети «Вконтакте». «Межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе.
Городские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что родственники пострадавшей девочки «пытаются уладить все без вмешательства правоохранительных органов».
О причинах конфликта между подростками, характере и степени тяжести травм, полученных школьницей, следователи пока не сообщают.