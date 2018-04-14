СК начал проверку по сообщениям СМИ об избиении школьницы группой подростков в Твери

По данным местных интернет-изданий, четверо подростков избили школьницу в микрорайоне Южном города Твери. Все происходившее они сняли на телефон, а затем выложили его в одной из закрытых групп социальной сети «Вконтакте». «Межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе.

Городские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что родственники пострадавшей девочки «пытаются уладить все без вмешательства правоохранительных органов ».

О причинах конфликта между подростками, характере и степени тяжести травм, полученных школьницей, следователи пока не сообщают.