Россиянин пытался провезти в Беларусь 36 кг гашиша

Россиянина задержали при попытке ввезти в Беларусь 36 килограмм марокканского гашиша, сообщается на сайте белорусского МВД.

«Сотрудниками главного управления по наркоконтролю МВД совместно с коллегами из ГТК и ГПК вчера на одном из пунктов пограничного пропуска задержан гражданин Российской Федерации . В автомобиле жителя Калининграда оперативники обнаружили 36 килограммов гашиша», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что тайник для транспортировки наркотиков был оборудован в бензобаке иномарки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). В настоящий момент полиция устанавливает причастных к происшествию.

Ранее в Тбилиси задержали молодого мужчину, которые получил посылку со статуэтками будды, наполненными наркотиками. Посылка пришла транзитом из Германии , а выслали ее из Непала

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