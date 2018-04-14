Двое неизвестных избили мужчину на северо-востоке Москвы и заставили перевести с его счета 100 тыс. руб.

Двое неизвестных избили мужчину и заставили перевести с его счета 100 тыс. руб. в Ярославском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«От граждан поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: Ярославское шоссе, д. 114. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу двое неизвестных нанесли побои потерпевшему 1984 г. рождения, открыто похитили у него телефон сотовой связи, кошелек, в котором находились 4 тыс. руб., после чего заставили перевести с его счета с помощью мобильного приложения принадлежащие ему 100 тыс. руб. на неустановленный банковский счет и скрылись», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что материальный ущерб составил около 118 тыс. руб. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом нижней челюсти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».