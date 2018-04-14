Ещё
Двое неизвестных избили мужчину на северо-востоке Москвы и заставили перевести с его счета 100 тыс. руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Двое неизвестных избили мужчину на северо-востоке Москвы и заставили перевести с его счета 100 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Двое неизвестных избили мужчину и заставили перевести с его счета 100 тыс. руб. в Ярославском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«От граждан поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: Ярославское шоссе, д. 114. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу двое неизвестных нанесли побои потерпевшему 1984 г. рождения, открыто похитили у него телефон сотовой связи, кошелек, в котором находились 4 тыс. руб., после чего заставили перевести с его счета с помощью мобильного приложения принадлежащие ему 100 тыс. руб. на неустановленный банковский счет и скрылись», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что материальный ущерб составил около 118 тыс. руб. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом нижней челюсти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».
Агентство «Москва»: последние новости
Следствие просит продлить до 19 июля домашний арест режиссеру К.Серебренникову Около 160 гр. мефедрона изъяли полицейские у приезжего на северо-западе Москвы Экс-сотрудника «Бутырки» обвинили во взяточничестве за продажу заключенному телефона и спиртного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия отбивалась от атаки «Буками»621
В РФ ответили на удары США по Сирии2024
Познер: «Это катастрофа для США»224
Названо число жертв атаки в Сирии147
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию258
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
Политика Ближний Восток
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
02:34
Познер: «Это катастрофа для США»
Политика В мире
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
05:28
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение