Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 97 млн руб. в минобрнауки Дагестана 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 97 млн рублей, выделенных на модернизацию системы образования Дагестана. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, замгенпрокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя расположенного в Москве ООО «Инструменты управления» и заместителя министра образования и науки Республики Дагестан.
"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления")", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, предпринимательница совместно с чиновником в ходе исполнения в 2013 году госконтракта на поставку учебно-цифровых комплексов для образовательных учреждений Республики Дагестан, завысив их стоимость, похитила бюджетные средства в сумме более 97 млн рублей. Впоследствии похищенным денежным средствам путем совершения финансовых операций и перепродажи коммерческого предприятия придали правомерный вид владения.
Расследование по делу провела следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Уголовное дело направили для рассмотрения в Гагаринский суд Москвы.