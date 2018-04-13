В чем подозревают УК ЖКХ Приволжского района?

В Главном следственном управлении МВД по РТ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении УК ЖКХ Приволжского района.

Как писал «АиФ-Казань» в №1-2, эту УК подозревают в мошенничестве на более чем 30 млн руб. Возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Поводом стали жалобы жильцов на имя зам­министра внутренних дел по РТ — начальника ГСУ МВД по РТ Владимира Изаака о том, что жильцам выставляли большую сумму за отопление, чем фактически перечисляли в теплоснабжающую организацию. Помимо этого, люди жаловались, что часть средств, перечисленных за отопление, перекидывали на «текущий ремонт» и иные статьи, а также с «текущего ремонта» обратно на отопление.

«Пока какие-либо выводы делать рано, — прокомментировал замначальника ГСУ МВД по РТ Тимур Хайруллин . — Нужно выяснить, какие средства собирали на текущий и капремонт, отопление и как они расходовались. Для анализа и назначения экспертиз изымают необходимые документы. Поскольку компания обслуживала более 512 домов, сделать это быстро невозможно».

По данным «АиФ-Казань», похожие жалобы есть у жильцов ещё одной казанской УК, работающей в другом районе. Люди подозревают, что в 2014-2015 годы эта УК перекидывала часть средств, перечисленных жильцами за отопление, на «текущий ремонт» и иные статьи расходов.