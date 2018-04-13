Ещё
В чем подозревают УК ЖКХ Приволжского района?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

В чем подозревают УК ЖКХ Приволжского района? 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
В Главном следственном управлении МВД по РТ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении УК ЖКХ Приволжского района.
Как писал «АиФ-Казань» в №1-2, эту УК подозревают в мошенничестве на более чем 30 млн руб. Возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Поводом стали жалобы жильцов на имя зам­министра внутренних дел по РТ — начальника ГСУ МВД по РТ Владимира Изаака о том, что жильцам выставляли большую сумму за отопление, чем фактически перечисляли в теплоснабжающую организацию. Помимо этого, люди жаловались, что часть средств, перечисленных за отопление, перекидывали на «текущий ремонт» и иные статьи, а также с «текущего ремонта» обратно на отопление.
«Пока какие-либо выводы делать рано, — прокомментировал замначальника ГСУ МВД по РТ Тимур Хайруллин. — Нужно выяснить, какие средства собирали на текущий и капремонт, отопление и как они расходовались. Для анализа и назначения экспертиз изымают необходимые документы. Поскольку компания обслуживала более 512 домов, сделать это быстро невозможно».
По данным «АиФ-Казань», похожие жалобы есть у жильцов ещё одной казанской УК, работающей в другом районе. Люди подозревают, что в 2014-2015 годы эта УК перекидывала часть средств, перечисленных жильцами за отопление, на «текущий ремонт» и иные статьи расходов.
«Мы под давлением этих жалоб возбудили дело, прокуратура с нами не согласилась, сочтя, что возбуждение дела преждевременно, — прокомментировал ситуацию Владимир Изаак. — Я в какой-то степени с этим согласен. Сбор материалов продолжается. Если основания для возбуждения дела найдутся, оно, скорее всего, будет возбуждаться в СУ Следственного комитета по РТ. Так как речь может идти о специальном статусе одного из возможных фигурантов».
АиФ Казань: последние новости
По подозрению в мошенничестве задержали экс-министра транспорта Татарстана Главу ГК «Фон» Анатолия Ливаду освободили из СИЗО Мужчина утонул на реке Кама в Татарстане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT198
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»506
Умер юморист Андрей Жмакин76
Определен самый богатый член кабмина73
В России решили избавиться от двух министерств136
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение