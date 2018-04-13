Глава Нефтегорского района попал под суд за взятку

События, которые легли в основу обвинения, произошли в 2009 году. Руководство ООО «СПК „Новый город“ обратилось в администрацию Нефтегорского района за продлением разрешения на строительство многоэтажного дома, которое велось на тот момент на ул. Мира. За требуемую услугу, по версии следствия, Владимир Корнев попросил у главы стройфирмы Андрея Зацепина квартиру в строящемся доме, которую оформил в итоге на свою супругу.

»Заявление в правоохранительные органы мой клиент написал еще в 2009 году, однако ему не дали хода, — рассказал адвокат Зацепина Михаил Левша. — А потом восемь лет спустя его вдруг вызвали к следователю на допрос и признали потерпевшим по возбужденному из отказного материала дела".

В 2017 г. действия Владимира Корнева квалифицировали по ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Ущерб оценили в 700 тыс. рублей.

В марте 2018 г. дело направили в суд. Рассматривают его не в Нефтегорске, а в Алексеевке — это должно обеспечить максимальную объективность.

Организация ООО «СПК „Новый город“ к 2017 г. была уже ликвидирована, так что Зацепин признан потерпевшим в качестве физического лица и, скорее всего, гражданский иск предъявить не сможет — ведь ущерб был причинен фирме.

Более того, на сегодняшнем заседании адвокаты подсудимого заявили ходатайство об отмене постановления о признании Зацепина потерпевшим. Свое мнение по этому вопросу судья обещала высказать через неделю — на следующем заседании.

Сам Владимир Корнев вину не признает. По словам адвоката Михаила Левши, подсудимый в свое время даже настаивал на том, чтобы Зацепина привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки, но это невозможно, потому что еще в 2009 г. коммерсант написал заявление в милицию, в котором изложил все обстоятельства произошедшего, сняв таким образом с себя ответственность.

На время суда Владимир Корнев будет находиться под домашним арестом — срок продлили до 22 сентября.

Также под арестом должно находится все имущество подсудимого, потому что статья обвинения предполагает взыскание крупного штрафа: от 1 до 3 млн руб. или от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом до 50-кратной суммы взятки (в данном случае — 35 млн рублей). Остается ли квартира, ставшая камнем преткновения этой истории, в собственности семейства Корневых, на данный момент не известно.