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Глава Нефтегорского района попал под суд за взятку
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Глава Нефтегорского района попал под суд за взятку 

Волга Ньюс 1 час назад
События, которые легли в основу обвинения, произошли в 2009 году. Руководство ООО «СПК „Новый город“ обратилось в администрацию Нефтегорского района за продлением разрешения на строительство многоэтажного дома, которое велось на тот момент на ул. Мира. За требуемую услугу, по версии следствия, Владимир Корнев попросил у главы стройфирмы Андрея Зацепина квартиру в строящемся доме, которую оформил в итоге на свою супругу.
»Заявление в правоохранительные органы мой клиент написал еще в 2009 году, однако ему не дали хода, — рассказал адвокат Зацепина Михаил Левша. — А потом восемь лет спустя его вдруг вызвали к следователю на допрос и признали потерпевшим по возбужденному из отказного материала дела".
В 2017 г. действия Владимира Корнева квалифицировали по ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Ущерб оценили в 700 тыс. рублей.
В марте 2018 г. дело направили в суд. Рассматривают его не в Нефтегорске, а в Алексеевке — это должно обеспечить максимальную объективность.
Организация ООО «СПК „Новый город“ к 2017 г. была уже ликвидирована, так что Зацепин признан потерпевшим в качестве физического лица и, скорее всего, гражданский иск предъявить не сможет — ведь ущерб был причинен фирме.
Более того, на сегодняшнем заседании адвокаты подсудимого заявили ходатайство об отмене постановления о признании Зацепина потерпевшим. Свое мнение по этому вопросу судья обещала высказать через неделю — на следующем заседании.
Сам Владимир Корнев вину не признает. По словам адвоката Михаила Левши, подсудимый в свое время даже настаивал на том, чтобы Зацепина привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки, но это невозможно, потому что еще в 2009 г. коммерсант написал заявление в милицию, в котором изложил все обстоятельства произошедшего, сняв таким образом с себя ответственность.
На время суда Владимир Корнев будет находиться под домашним арестом — срок продлили до 22 сентября.
Также под арестом должно находится все имущество подсудимого, потому что статья обвинения предполагает взыскание крупного штрафа: от 1 до 3 млн руб. или от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом до 50-кратной суммы взятки (в данном случае — 35 млн рублей). Остается ли квартира, ставшая камнем преткновения этой истории, в собственности семейства Корневых, на данный момент не известно.
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