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Сопредседателя «Другой России» арестовали по делу о провозе оружия из ДНР
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Сопредседателя «Другой России» арестовали по делу о провозе оружия из ДНР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сопредседателя незарегистрированной партии «Другая России» Александра Аверина заключили под стражу на два месяца по подозрению в контрабанде огнестрельного оружия. Такое решение принял Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области.
"Из представленных на суде доказательств в деле фигурирует только некий «отпечаток среднего пальца левой руки», однако процедура снятия отпечатков не зафиксирована в материалах. Понятой, который должен был видеть момент изъятия оружия из сумки Аверина, отказался подписывать протокол, а второй понятой, чья подпись стоит в протоколе, при изъятии не присутствовал. Также отсутствует видеосъемка досмотра и изъятия пистолета и патронов", — сообщается на странице партии «ВКонтакте».
Аверина задержали 7 апреля во время перехода российской границы на КПП Авило-Успенское при выезде с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Партия «Другая Россия» была основана в 2010 году членами запрещенной Национал-большевистской партии. В 2011 году членам объединения отказали в регистрации. Партию возглавляет Эдуард Лимонов.
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