Сопредседателя «Другой России» арестовали по делу о провозе оружия из ДНР

"Из представленных на суде доказательств в деле фигурирует только некий «отпечаток среднего пальца левой руки», однако процедура снятия отпечатков не зафиксирована в материалах. Понятой, который должен был видеть момент изъятия оружия из сумки Аверина, отказался подписывать протокол, а второй понятой, чья подпись стоит в протоколе, при изъятии не присутствовал. Также отсутствует видеосъемка досмотра и изъятия пистолета и патронов", — сообщается на странице партии «ВКонтакте».

Аверина задержали 7 апреля во время перехода российской границы на КПП Авило-Успенское при выезде с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.