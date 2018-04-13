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Подросток совершил несколько краж и не один год скрывался от правосудия
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Подросток совершил несколько краж и не один год скрывался от правосудия 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Расследование дела трехлетней давности завершили следователи Вологды. На скамье подсудимых оказался 18-летний юноша, который ранее совершил ряд краж.
По версии следствия, свою преступную деятельность вологжанин начал в мае 2015 года, когда вместе с 15-летним товарищем ограбил гараж на улице Клубова. Тогда подростки вынесли из бокса три канистры с бензином на 660 рублей. Далее подозреваемый вместе с еще двумя несовершеннолетними друзьями участвовал в угоне автомобиля. ВАЗ-2107 был припаркован на улице Ананьинской. Школьник вскрыл водительскую дверь и попытался завести автомобиль, у него ничего не вышло. Подростки не сдались и протолкали транспортное средство несколько десятков метров, после чего сбежали. В июне того же года юноша вместе с 44-летним знакомым проник на территорию храма на улице Мохова и похитил оттуда 36 стальных труб на общую сумму в 4 тысячи рублей.
Все участники указанных инцидентов давно осуждены, а главный подозреваемый умудрялся скрываться от правосудия три года. Оказалось, что юноша сбежал в Чувашию, где его и задержали. В отношении молодого человека возбуждено несколько уголовных дел. Расследование завершено, дело направлено в суд, сообщает региональный Следственный комитет.
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