Подросток совершил несколько краж и не один год скрывался от правосудия

Расследование дела трехлетней давности завершили следователи Вологды . На скамье подсудимых оказался 18-летний юноша, который ранее совершил ряд краж.

По версии следствия, свою преступную деятельность вологжанин начал в мае 2015 года, когда вместе с 15-летним товарищем ограбил гараж на улице Клубова. Тогда подростки вынесли из бокса три канистры с бензином на 660 рублей. Далее подозреваемый вместе с еще двумя несовершеннолетними друзьями участвовал в угоне автомобиля. ВАЗ-2107 был припаркован на улице Ананьинской. Школьник вскрыл водительскую дверь и попытался завести автомобиль, у него ничего не вышло. Подростки не сдались и протолкали транспортное средство несколько десятков метров, после чего сбежали. В июне того же года юноша вместе с 44-летним знакомым проник на территорию храма на улице Мохова и похитил оттуда 36 стальных труб на общую сумму в 4 тысячи рублей.