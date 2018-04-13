Убийца Насти Российской арестован в Саратове

Олега Филиппова. В пятницу 13 апреля Волжский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 25-летнего жителя Саратовской области

Напомним, вечером 8 апреля 2018 года пьяный житель Красноармейска Филиппов возле кирпичного завода в гаражах подкараулил 12-летнюю Настю Российскую.

После этого преступник, как полагает следствие, совершил с ребенком насильственные действия сексуального характера и зарезал ножом в шею. Тело Насти, скончавшейся от сильной кровопотери, убийца кинул в сточную канаву и прикрыл ветками и мусором. Девочку нашли только через 2-е суток.

Но уже 11 апреля злоумышленник, который скрылся с места преступления, был задержан стражами порядка.