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Убийца Насти Российской арестован в Саратове
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Убийца Насти Российской арестован в Саратове 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В пятницу 13 апреля Волжский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 25-летнего жителя Саратовской области Олега Филиппова.
Напомним, вечером 8 апреля 2018 года пьяный житель Красноармейска Филиппов возле кирпичного завода в гаражах подкараулил 12-летнюю Настю Российскую.
После этого преступник, как полагает следствие, совершил с ребенком насильственные действия сексуального характера и зарезал ножом в шею. Тело Насти, скончавшейся от сильной кровопотери, убийца кинул в сточную канаву и прикрыл ветками и мусором. Девочку нашли только через 2-е суток.
Но уже 11 апреля злоумышленник, который скрылся с места преступления, был задержан стражами порядка.
В пятницу 13 апреля Филиппов был доставлен в Саратов, где решением суда он на время следствия заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что мужчина ранее был судим.
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