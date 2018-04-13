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В Кировском медицинском университете выдали сертификат врачу, который не прошел обучение: возбуждено уголовное дело
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В Кировском медицинском университете выдали сертификат врачу, который не прошел обучение: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий пока неустановленными должностными лицами Кировского государственного медицинского университета.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий пока неустановленными должностными лицами ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.
«По версии следствия, в период времени с января 2017 года по февраль 2017 года пока неустановленные должностные лица ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, а именно незаконно выдали сертификат о повышении квалификации, необходимый по действующему законодательству для допуска к медицинской деятельности, врачу-терапевту одного из Обществ города Москвы», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Фактически врач обучение не проходила. Данные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
В ходе расследования уголовного дела будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, а также проверена деятельность сотрудников университета о совершении подобных преступных действий.
Расследование продолжается.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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