«Легко отделались»: суд поставил точку в деле о бунте заключённых копейской колонии

Челябинский облсуд сегодня, 13 апреля, закончил оглашать приговор 17 фигурантам дела о бунте в исправительной колонии № 6. Их признали виновными в организации массовых беспорядков и участии в них. При этом части подсудимых из приговора исключили дополнительные обвинения в дезорганизации работы ИК и нападении на сотрудников ОМОНа. Подробности — в материале 74.ru.

Приговор 17 участникам и организаторам бунта в ИК-6 закончили оглашать днём 13 апреля

Коломейцев также ответит за нападение на представителей власти (часть 2 статьи 318 УК). Такую же статью вменяли и Полещуку, а Рагима обвиняли в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (часть 1 статьи 321 УК). Но из приговора Рагиму и Полещуку их исключили, так как они дублировали содержание основной статьи обвинения.

Процесс по резонансному делу, содержащему около 150 томов, длился почти три года. На подготовку приговора у коллегии судей ушло два месяца. Его оглашение началось 12 апреля.

Коллегия облсуда признала всех фигурантов дела виновными в организации и участии в массовых беспорядках

Суд установил, что фигуранты дела с января по ноябрь 2012 года планировали и организовали массовые беспорядки в колонии и возле неё. В день открытых дверей, 24 ноября 2012-го, они потребовали ослабления режима содержания и освобождения ряда осуждённых из штрафного изолятора. Поводом стали поборы с заключённых и их родных под видом добровольного оказания помощи.

Камалетдинов, Баязитов, Киселев, Ахмедов и Рагим уговорили участвовать в бунте около 1100 заключённых, а также своих знакомых за пределами колонии. После единого сигнала о начале беспорядков осуждённые забрались на крышу здания отрядок с плакатами и криками призывали поддержать их и наказывать заключённых, которые отказались принимать участие в протесте.

Одновременно с этим у входа в колонию собрались около 250 родственников заключённых и других людей, которые выкрикивали различные лозунги в их защиту. С собой люди принесли биты и палки, с которыми они пошли на стычку с ОМОНом. В оцепление полетели камни, стеклянные бутылки и куски наледи. Также бунтующие пытались перевернуть полицейскую машину.

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Тем временем Ахмедов, Малашенко, Набиуллин, Рагим, Баязитов и заключённые из других отрядов открыли ворота локальных участков и вышли в режимный коридор. Всё это сопровождалось насилием, погромами и уничтожением имущества. Действия бунтовщиков у стен колонии Рагим вместе с другими организаторами, личности которых не установлены, координировали с помощью мобильных телефонов.

Беспорядки продолжались по 25 ноября. В суде их организаторы и участники вину не признали.

Гособвинение просило отправить всех участников бунта в колонию на срок от пяти до восьми лет. Защита настаивала на оправдании, доказывая, что они участвовали не в массовых беспорядках, а в мирной акции протеста. Но уже с первых строчек стало понятно, что приговор будет обвинительным.

В итоге суд приговорил Локтионова к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Ахмедова, Баязитова, Велиева, Камалетдинова, Киселева, Малашенко, Набиуллина, Рагима, Слепцова, Терёхина — к срокам от четырёх лет до четырёх лет десяти месяцев. Ахметшин, Гуров, Кондратьев, Лощенко и Полещук получили от двух лет восьми месяцев до трёх лет 11 месяцев лишения свободы. Ахметшин и Ахмедов отправятся в колонию общего режима, остальные — строгого. Коломейцеву назначено три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

— При назначении наказания отягчающим обстоятельством для всех, кроме Ахмедова, Ахметшина и Коломейцева, стал рецидив в действиях осуждённых, — рассказала Евгения Нациевская . — В качестве смягчающих обстоятельств учтены состояние здоровья большинства из осужденных, наличие у них на иждивении малолетних либо несовершеннолетних детей, у некоторых также — активное способствование следствию.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд.

Первый приговор за участие в массовых беспорядках возле ИК-6 вынесли в феврале 2016 года в копейском суде. К двум годам и трём месяцам колонии строгого режима приговорили Владислава Хабирова. Он не был заключённым и долгое время находился в федеральном розыске.

23 декабря 2014 года начальника колонии Дениса Механова за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное изготовление оружия приговорили к трём годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в системе ФСИН на тот же срок. Весной 2015-го ему вменили новые поборы с заключённых, но от наказания освободили по амнистии.

В Челябинском облсуде сейчас идёт процесс по делу 13 участников другого бунта. Их обвиняют в организации, участии и призывах к массовым беспорядкам в СИЗО-1.