Помощник уральского депутата в составе банды отбирал квартиры у одиноких стариков

Первоуральске за мошенничество задержали помощника депутата гордумы Леонида Коробейникова. По версии следствия, он в составе организованной преступной группировки заставлял одиноких пенсионеров переписывать на третьих лиц свои квартиры. Об этом Е1.RU сообщил источник в следственных органах.

Таким образом мошенникам удалось обмануть как минимум 12 пенсионеров, проживающих в Екатеринбурге и в Первоуральске. Как полагает следствие, часть квартир они продавали, предварительно переписав их на своих родственников.

— Члены организованной группы находили жертв среди одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни, — уточнил Е1.RU источник. — Они заставляли переписать на себя их квартиры, а самих стариков переселяли в старый дом в Первоуральске.

При задержании помощник депутата козырял своим удостоверением. В документе было указано, что он помощник депутата от «Единой России» Александра Гильденмайстера. Удостоверение было выдано в феврале 2018 года, оно действительно до сентября 2022 года и подписано председателем гордумы Первоуральска Галиной Сельковой

По решению Первоуральского городского суда Коробейников отправлен под арест. Известно, что ранее он уже был судим по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Сейчас дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение».

— Двое из фигурантов были арестованы и помещены под стражу в СИЗО , еще двое до судебного разбирательства будут находиться под домашним арестом, — сообщал ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых . — Криминальную компанию возглавлял 57-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Точный ущерб от действий подозреваемых и количество потерпевших устанавливаются.

Тех, кто узнал в подозреваемых своих обидчиков, просят звонить в отдел по борьбе с организованной преступностью по телефону: +7 (343) 297-55-55.

В пресс-службе гордумы Первоуральска не смогли уточнить, действительно ли у депутата Александра Гильденмайстера есть помощник Леонид Коробейников. Там попросили отправить официальный запрос на имя председателя Первоуральской гордумы Галины Сельковой. Ответить на запрос в пресс-службе обещали не раньше следующей недели, так как сам Гильденмайстер сейчас находится в отпуске.

Мы также связались с самим депутатом Александром Гильденмайстером. Услышав историю о мошенничестве, он сперва сказал, что Коробейников не его помощник. Отвечая на вопрос, откуда у Коробейникова удостоверение помощника депутата, он замялся, предложив отправить официальный запрос в гордуму.