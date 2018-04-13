На главу Усть-Майского района Якутии завели третье уголовное дело

"Руководителем следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении главы МР «Усть-Майский улус (район)» Юрия Боярского по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году Боярский заключил с индивидуальным предпринимателем три фиктивных муниципальных контракта на общую сумму около 2,7 млн рублей на ремонт дорог в районе. По версии следствия, Боярский подписал ряд заведомо ложных документов и распорядился провести оплату индивидуальному предпринимателю, который, в свою очередь, перечислил поступившие на расчетный счет средства другим лицам в интересах главы.

Ранее в отношении Боярского было возбуждены два уголовных дела по обвинению в получении взятки в крупном размере, а также мошенничестве в крупном размере и изготовлении поддельных документов. Уголовные дела в отношении Боярского соединены в одно производство, сообщили в ведомстве.

Согласно официальной информации на сайте администрации района, Боярский возглавил район в 2013 году, до этого был главой районного центра. Срок полномочий истекает в сентябре 2018 года, говорится на сайте администрации.

На время следствия Боярский отстранен от исполнения обязанностей и заключен под стражу.