Экс-главу челябинского муниципального учреждения будут судить за взятки

Бывшего руководителя МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Чесменского района Челябинской области» Светлану Исаеву будут судить за получение взяток. По версии следствия, обвиняемая в декабре 2017 года получила 200 тыс. рублей взятки от директора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Центральный дом культуры» за содействие в получении им стимулирующей надбавки.

Кроме того, в сентябре прошлого года Исаева получила денежные средства в виде взятки в размере 10 тыс. рублей от того же лица за совершение аналогичных действий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.