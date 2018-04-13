Экс-главу челябинского муниципального учреждения будут судить за взятки 

Бывшего руководителя МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Чесменского района Челябинской области» Светлану Исаеву будут судить за получение взяток. По версии следствия, обвиняемая в декабре 2017 года получила 200 тыс. рублей взятки от директора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Центральный дом культуры» за содействие в получении им стимулирующей надбавки.
Кроме того, в сентябре прошлого года Исаева получила денежные средства в виде взятки в размере 10 тыс. рублей от того же лица за совершение аналогичных действий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«ФедералПресс» ранее писал: должностные лица УФСБ получили более 2,5 миллионов рублей в качестве взятки. По версии следствия, замначальника службы экономической безопасности и начальник отдела «М» УФСБ по Самарской области получили свыше 2,5 миллионов рублей посредством банковских переводов на счета подконтрольной организации.