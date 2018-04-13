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Отстраненный из-за уголовного дела глава приморского Дальнегорска вернулся к работе
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Отстраненный из-за уголовного дела глава приморского Дальнегорска вернулся к работе 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Отстраненный на период предварительного расследования по уголовному делу мэр приморского города Дальнегорска Игорь Сахута вернулся к своим обязанностям, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"30 августа 2017 года Игорь Сахута был временно отстранен от должности на период предварительного расследования по уголовному делу. Предварительное расследование было завершено 14 марта 2018 года — Следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю уголовное дело было передано в прокуратуру. С 15 марта Игорь Витальевич Сахута находился на больничном, по окончании которого он вышел на свое рабочее место", — говорится в сообщении.
Мэру Дальнегорска предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Сахута своей вины не признает.
По версии следствия, в конце 2015 года обвиняемый организовал проведение электронных аукционов на покупку квартир в многоквартирном доме для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. В результате действий чиновника бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.
Как отмечается в материалах дела, обвиняемый организовал выкуп у собственников жилых помещений вторичного рынка по ценам значительно выше средней рыночной стоимости. Используя служебное положение, он вмешивался в деятельность агентства недвижимости, угрожая затягиванием со стороны администрации Дальнегорска сроков оплаты по муниципальным контрактам, а также потребовал перевода денег на счета предприятия, которому оказывал покровительство.
Кроме того, по данным следствия, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый, вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза №7». Он создавал выгодные условия муниципальных договоров и контрактов, что позволило автобазе беспрепятственно побеждать на конкурсах, в том числе по заключению контракта «На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории Дальнегорска в 2016 году» на общую сумму свыше 2,2 млн рублей.
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