Главе наукограда Циолковский на два месяца продлили срок содержания под стражей 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Срок содержания под стражей главы администрации наукограда Циолковский в Амурской области Николая Кохно, задержанного по подозрению в получении взятки, продлен еще на два месяца — до 16 июня. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.
"Срок содержания под стражей продлен на один месяц, то есть до 16 июня 2018 года", — сказал он.
Руководителя администрации наукограда, расположенного вблизи космодрома Восточный, задержали 16 ноября по подозрению в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки», следователи проводят проверку ряда сообщений о других преступлениях, к совершению которых может быть причастен Кохно.