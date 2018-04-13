Главе наукограда Циолковский на два месяца продлили срок содержания под стражей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апреля. / ТАСС /. Срок содержания под стражей главы администрации наукограда Циолковский в Амурской области Николая Кохно , задержанного по подозрению в получении взятки, продлен еще на два месяца — до 16 июня. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

"Срок содержания под стражей продлен на один месяц, то есть до 16 июня 2018 года", — сказал он.