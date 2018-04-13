Дерзкий следователь — и в лифт заскочил, и дело развалил

Томограф как средство обогащения

В 2011 году гендиректор ООО «Томотрейд» Андрей Жлудко продал ООО «Медлайн» американский томограф. Правда, как выяснилось позже, это был аппарат нужной модели, но другой модификации: вместо обещанного «General Electric Signa HDxt» 2002 года Жлудко реализовал «General Electric Signa LX». «Томотрейд» выставил за прибор счет в размере 16 млн рублей. Часть этих средств он предложил оплатить акциями «Медлайна». В результате «Медлайн» заплатил 11 млн рублей «живыми» деньгами, а Жлудко и его заместитель Алексей Мисюрев вошли в состав учредителей компании, получив 30% акций. Стоимость этого пакета акций оценивалась в 9 млн рублей.

Обман вскрылся после того, как сотрудники ООО «Медлайн» пригласили на плановое обследование инженера из компании General Electric . Оказалось, что поставленный томограф в реальности стоит 4 млн 414 тыс. 560 рублей. К тому же выяснилось, что заявленный в договоре томограф в 2002 году вообще не производился. Итоговый ущерб составил около 16 млн рублей.

Как обнулить ущерб в 16 миллионов

Следователь Виталий Савченко

Следователь Савченко сразу же стал демонстрировать странный стиль делопроизводства. При составлении обвинительного заключения в материалах дела оказался неполный текст перевода технической документации. Савченко отчего-то не включил в перевод одну строчку, где были описаны документы американского продавца, предназначенные для компании «Томотрейд», и в результате документ оказался обезличен, что позволило бы в суде признать заключение недействительным.

После этого прокуратура , получив материалы дела, заявила об отсутствии ущерба и в этой связи не нашла в деле состава преступления. В ответ на жалобу защиты потерпевшей стороны прокуратура сослалась на материалы следствия. Дело было отправлено на доследование, и следователь Савченко вроде бы исправил свою ошибку. Но странности на этом не закончились.

Ранее Савченко зачем-то назначил новую оценочную экспертизу, хотя комплексная экспертиза с установкой суммы ущерба уже проводилась, когда дело вел следователь Усанов. Эта экспертиза не была никем оспорена или отменена, однако Савченко решил по своему усмотрению провести еще одну. Но задание сформулировал витиевато — он не передал эксперту всю необходимую документацию, а сумму ущерба предложил определить «виртуально», не выезжая к месту проведения экспертизы, хотя следователь обязан присутствовать при подобных действиях. В результате эксперт В. М. Новикова в своем заключении сделала вывод, что предоставленные следователем Савченко материалы уголовного дела не пригодны для решения поставленной следователем задачи, а именно — для ответа на вопрос о стоимости поставленного «Медлайну» томографа.

Затем следователь Савченко приобщает результаты второй экспертизы к делу и снова направляет материалы в прокуратуру. Но при этом «забывает» включить в материалы первое экспертное заключение, сделанное в 2014 году, согласно которому ущерб составил 16 млн рублей. И снова получается, что реальный ущерб отсутствует, а значит, нет и состава преступления.

Теперь защитой потерпевшей стороны подано новое ходатайство в Генпрокуратуру с требованием о признании недействительными результатов оценочной экспертизы. Так или иначе, казалось бы, абсолютно простое дело о мошенничестве уже несколько лет не может поступить в суд.

«Мерседес» ушел из-под ареста

В 2016 году по ходатайству следователя Савченко Тверской районный суд Москвы в лице судьи Елены Ермаковой наложил арест на имущество обвиняемого Андрея Жлудко. В том числе были арестованы автомобили «Газель», «Мерседес-Бенц» S класса и «Ленд Ровер».

Спустя год выяснилось, что «Мерседес» как ни в чем не бывало катается по дорогам России . Это следовало из материалов видеофиксации, предоставленных по запросу защиты потерпевшей стороны. Выяснилось, что вопреки решению суда следователь Савченко не наложил арест на эту машину и не стал объявлять ее в розыск.

База данных ГИБДД сообщила, что напротив госномеров этой машины стоит пометка, смысл которой в том, что сотрудник ГИБДД должен связаться со следователем Виталием Савченко. И такой случай действительно произошел 1 мая 2017 года, когда этот автомобиль остановили инспекторы ДПС. Они связались со следователем, а тот распорядился автомашину отпустить.

К тому же выяснилось, что 11 октября 2016 года у автомобиля сменился собственник, и теперь его новый владелец может спокойно использовать машину, не обращая внимания на суд и следствие.

Одним из представителей потерпевших Николаем Смольяновым был подан запрос в Главное управление собственной безопасности МВД по поводу действий следователя. В ответе ведомства, возглавляемого Александром Макаровым , заявлено, что «выявлен факт снятия с регистрационного учета принадлежащих Жлудко А. Д. автомобилей на основании подложных документов». Информация об этом факте «направлена руководству ГУ МВД России по Московской области для принятия мер реагирования». В ответе УСБ также сказано, что «подразделения собственной безопасности органов внутренних дел не вправе осуществлять надзор за расследованием по уголовным делам и законностью процессуальных решений органов предварительного следствия».

Надо ли говорить, что никаких мер со стороны руководства областного ГУ МВД не последовало, а якобы арестованный автомобиль Андрея Жлудко продолжил бороздить российские автодороги.

Крыша для мошенников

Николай Смольянов полагает, что всему виной — высокие покровители, стоящие за фирмой «Томотрейд». В качестве таковых он называет члена Совета Федерации Виктора Озерова и сотрудника УСБ ГУ МВД по Московской области Олега Сибелева, ранее — сотрудника ГУ УЭБиПК МВД.

По его словам, Сибелев изначально предлагал ему решить вопрос за 50 тысяч долларов, однако он отказался от этого предложения и направил заявление по факту вымогательства в Следственный комитет . Главное управление СКР по Москве тогда не нашло состава преступления, но в настоящее время материалы возвращены на доследование.

А в 2012 году сенатор Озеров подал официальный запрос генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву , где сообщил, что Николай Смольянов во главе преступной группы угрожает физической расправой родственнику летчика-космонавта Василия Циблиева . После этого в отношении Смольянова возбудили уголовное дело по статье 330 УК РФ «Самоуправство», а сам Смольянов даже провел несколько дней в СИЗО , но после подачи заявления в Следственный департамент МВД его быстро освободили.

Следователь с богатой биографией

Следователь Виталий Савченко ранее уже оказывался в центре внимания СМИ и соцсетей. В конце прошлого года настоящим хитом стал видеоролик, в котором молодой следователь не пропускает в лифт генералов — начальника областного ГУ МВД генерал-лейтенанта Виктора Паукова , а также его заместителя генерал-майора Виктора Ищенко. Тогда представители главка заявили, что «капитан юстиции Савченко позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству ГУ МВД России по Московской области», а сам следователь получил выговор.

По сообщению интернет-издания life.ru, в 2014 году Савченко вел уголовное дело в отношении бизнесмена Константина Пономарева , которого обвиняли в попытке вымогательства у представителей шведского концерна ИКЕА . Тогда Пономарев выставил ИКЕА счёт на 25 млрд рублей, который она оплатила, при этом заключив с ним договор об урегулировании споров и отказе от дальнейших взаимных претензий. Однако Пономарев снова выставил счет ИКЕА, теперь на 33 млрд рублей. Представители шведской компании обратились в полицию, но следователь Савченко поддержал Пономарева и неожиданно возбудил уголовное дело против неустановленных менеджеров ИКЕА.

В результате Московский областной суд и прокуратура признали возбуждение этого дела незаконным и закрыли его, но никаких взысканий Савченко тогда не понес. По сообщению издания, мотивация следователя Савченко по этому делу до сих пор оставляет вопросы. Сам Пономарев, впрочем, сегодня находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, но уже по другому делу.

Так или иначе, но похоже, что странное ведение дел уже стало профессиональным стилем следователя Виталия Савченко.