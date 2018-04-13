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Создатель системы «Платон» арестован на два месяца
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Создатель системы «Платон» арестован на два месяца 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Один из создателей системы «Платон», бывший топ-менеджер «Ростелекома», генеральный директор «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин арестован судом на два месяца, до 10 июня.
Суд над Нащекиным состоялся 12 апреля, передает ТАСС. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло за собой ущерб в более чем миллиард рублей. Подсудимый своей вины не признает.
Нащекин был задержан 11 апреля по делу Андрея Нечаева — врио начальника НПО «Специальная техника и связь» МВД России. Его арестовали в октябре 2017 года. Нечаев также обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.
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