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В Ирбите на 19 лет посадили мужчину, который изнасиловал девушку, убил ее и поджег дом
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В Ирбите на 19 лет посадили мужчину, который изнасиловал девушку, убил ее и поджег дом 

e1.ru 55 минут назад
Фото: e1.ru
38-летний житель Ирбита Андрей Ермаков проведет ближайшие 19 лет в колонии строгого режима. Суд признал его виновным сразу по нескольким уголовным статьям — изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.
Следователи выяснили, что 6 августа 2017 года Ермаков познакомился с девушкой в одном из ирбитских кафе, решил проводить ее до дома, а по дороге начал приставать. Девушка отказала ему, тогда он избил ее и изнасиловал. От полученных травм девушка скончалась на месте.
После этого Ермаков обнаружил, что жертва не подает признаков жизни, и попытался поджечь дом, в котором все происходило, чтобы скрыть следы преступления. Сделав это, он убежал, но его задержали.
— Ирбитский районный суд назначил Андрею Ермакову наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, — сообщили E1.RU в свердловской прокуратуре. — В пользу родственников погибшей взыскан моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей.
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