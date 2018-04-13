В Ирбите на 19 лет посадили мужчину, который изнасиловал девушку, убил ее и поджег дом

38-летний житель Ирбита Андрей Ермаков проведет ближайшие 19 лет в колонии строгого режима . Суд признал его виновным сразу по нескольким уголовным статьям — изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Следователи выяснили, что 6 августа 2017 года Ермаков познакомился с девушкой в одном из ирбитских кафе, решил проводить ее до дома, а по дороге начал приставать. Девушка отказала ему, тогда он избил ее и изнасиловал. От полученных травм девушка скончалась на месте.

После этого Ермаков обнаружил, что жертва не подает признаков жизни, и попытался поджечь дом, в котором все происходило, чтобы скрыть следы преступления. Сделав это, он убежал, но его задержали.

— Ирбитский районный суд назначил Андрею Ермакову наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, — сообщили E1.RU в свердловской прокуратуре. — В пользу родственников погибшей взыскан моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей.